950.000 Reservatiounen - dat war Zuel vun den Iwwernuechtungen am Joer 2019 op de Lëtzebuerger Campingen.

An dësem Joer wäert dës Zuel sécher net iwwertraff ginn. Mam Confinement vu Mëtt Mäerz bis Mëtt Mee hunn och Campingen ënner der sanitärer Kris hefteg gelidden. Och wa vun der Regierung hier Campingsplazen ni wierklech zougemaach goufen, bloufe si awer eidel.

D'Lëtzebuerger hu missen doheem bleiwen a wéinst zouene Grenze koumen och keng Touriste méi hei an Land. Net nëmmen d'Ouschtervakanz huet de Secteur an dëser Saison verluer, mä och de verlängerte Weekend vum 27. Abrëll, den hollännesche Nationalfeierdag, genee sou wéi déi hollännesch Schoulvakanz uganks Mee. Dëst sinn a normale Joren alles déck Datumer, wat Reservatiounen op de Lëtzebuerger Campingen ugeet.

D'Freed war grouss



Campingen hate scho bal net méi domat gerechent, ëmsou méi grouss war Freed, wou Mëtt Mee bekannt gouf, dass déi hollännesch an déi däitsch Grenze fir Reesender erëm opgoungen. Och d'Lëtzebuerger kruten zu deem Zäitpunkt erëm d'Méiglechkeet, sech am Land fräi ze beweegen. Restaurante konnte pénktlech fir de Päischtweekend erëm Gäscht bekäschtegen. Dës Mesuren hunn der Camping-Branche dee grousse Weekend gerett. Och wann de Gros vun de Campingsplazen nëmme 60% bis 70% vum Ëmsaz gemaach hunn am Verglach zu de Joren virdrun , sou war et awer fir de Secteur eng grouss Befreiung.

Endlech geet et erëm lass



Reservatiounen drëpse momentan nëmme lues eran, sinn och nach 30-40% vun der Normalitéit ewech. Previsioune fir de Summer stinn awer net sou schlecht, besonnesch, dass och nach op dem Dag vun haut déi franséisch a belsch Grenzen och nees fir den Tourismus opmaachen.

Gewënner vun der sanitärer Kris

Et geet een dovunner aus, dass déi nächste Jore Campinge sou wéi all aner Reesen, déi no un der Natur sinn, vill Clientë gewanne wäerten. Leit siche Rou a Sécherheet, wat se op sou Plaze fanne kënnen. Deemno wäert sech de Secteur vun de Campingen, wat ëmmerhin och scho virun der Kris elo 1/3 vum gesamten Tourismus hei am Land ausmécht, op nach méi Undrang freeë kënnen.