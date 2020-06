10.900 Leit dierfen hir Vakanz elo schonn op der balearescher Insel verbréngen. An enger Woch soll dann och de Rescht vu Spuenien seng Dieren opmaachen.

Wéi verbréngt Dir dann dëst Joer är Summervakanz? Op der Plage? An de Bierger oder vläicht doheem um Balcon? Wéi eng Méiglechkeeten ee fir d' Summervakanz huet, war laang Zäit nach ongewëss. Elo sinn déi éischt Länner, déi hir Grenzen nees fir den Tourismus opmaachen. Griicheland zum Beispill. Zanter e Méindeg sinn déi zwee Fluchhäfe vun Athen an Thessaloniki nees fir den internationale Verkéier op. Domadder kënnen elo schonn aus verschiddene Länner Leit dohin an d'Vakanz fueren, ouni duerno fir 14 Deeg an d'Quarantän ze goen. Ma och a Spuenien ginn déi éischt Touristen nees op déi balearesch Insele gelooss. D'Lëtzebuerger musse sech zwar nach bësse gedëllegen.

Um Düsseldorfer Flughafe konnt ee sech awer elo scho freeën. Déi éischt Touriste konnten de 15. Juni schonn op Palma de Mallorca fléien. Dat Ganzt ass eng Zort Pilotprojet. 10.900 Leit dierfen hir Vakanz elo schonn op der balearescher Insel verbréngen. An enger Woch soll dann och de Rescht vu Spuenien seng Diere fir den Tourismus nees opmaachen. De Spuenesche Ministerpresident Pedro Sanchez gesäit dësen éischte Schrëtt och als eng Zort Test fir de Rescht vun der Saison.

"Mat dëser Initiativ préiwe mir d'Sécherheetsmesuren, déi mir eis fir dës Saison gesat hunn. Ech insistéieren, dass et ee Pilotprojet ass, an deem mir vill iwwert déi nächst Méint léiere wäerten."

Spuenien war besonnesch betraff vun der Corona-Kris. Dofir ass d'Reouverture vum Tourismus och u streng Hygiènesmesurë gebonnen. Den Ofstand muss zum Beispill agehale ginn. Fir déi lokal Bevëlkerung sinn d'Mesurë vum Lockdown méi laber ginn. Och si kënnen nees op d'Plage. Fir de Sécherheetsofstand och do anhalen ze kënnen, huet sech eng Gemeng am Süde vu Spuenien zu Almuñécar eppes Besonnesches afale gelooss. Amplaz, datt d'Leit sech un zougedeelte Parzellen halen, solle si déi selwer definéieren. Mat der Hëllef vu klengen Hittercher aus Kartong, déi sinn esou gebaut, dass si mat Sand kënne gefëllt ginn. Da fléie si net fort a sollen dann als visuell Ofspärung hëllefen, de Mindestofstand bei de Leit op der Plage anzehalen. De spueneschen Tourismussecteur sicht no Mëttel a Weeër, fir eppes vun der Saison ze hunn. An egal op een elo de Summer op der Plage, an de Bierger oder doheem um Balcon verbréngt. De Summer 2020 wäert eis sécherlech an Erënnerung bléiwen.