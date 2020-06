Cyclisten a Wanderer, déi Vakanz zu Lëtzebuerg maachen, kréien hiert d'Gepäck bis Enn vum Joer gratis op hir nächst Schlofplaz bruecht.

Dofir huet d'Direction générale du tourisme en neie Service lancéiert! Wärend Cyclisten Toure mam Vëlo dréien oder Wanderer gemittlech duerch Bëscher spadséieren, gëtt hiert Gepäck op déi gewënschten Iwwernuechtungsplaz bruecht, ob dat e Camping, Hotel oder eng Jugendherberge ass.

D'Reservatioune kënne 7 Deeg op 7 a 24/24 Stonne gemaach ginn, bis Mëtternuecht den Dag virdrun op www.movewecarry.lu oder per Telefon (+352 28 10 888). De Site ass disponibel op Franséisch, Englesch, Däitsch an Hollännesch.

Am Kader vum Relance-Plang "Restart Tourism" gëtt dës Initiativ bis Enn des Joers gratis ugebueden. Domat wéilt een d'touristesch Offer zu Lëtzebuerg verbesseren an den Openthalt zu Lëtzebuerg esou angeneem wéi méiglech gestalten, ënnersträicht den zoustännege Minister Lex Delles.

Ob Residenten oder Touristen aus dem Ausland: et gëtt wuel keng méi bequem Method, Lëtzebuerg per Vëlo oder ze Fouss kennenzeléieren.

Communiqué

Lancement de MoveWeCarry.lu – le transport de bagages pour voyages en étapes (22.06.2020)

Communiqué par: Direction générale du tourisme

La Direction générale du tourisme lance dès le 23 juin 2020 un nouveau service à l'attention des particuliers et des professionnels du voyage, permettant le transport de bagages pour tous randonneurs ou cyclistes qui désirent découvrir le Luxembourg en étapes. Pendant qu'ils parcourent le pays à vélo ou à pied, leur bagage les suivra à distance pour les attendre à 16 heures à l'étape du soir. Ce nouveau service peut être réservé pour transporter tout bagage de voyage d'un hébergement commercial offrant des nuitées moyennant paiement (hôtels, campings, auberges de jeunesse, gîtes de location) à un autre, et donc à l'exclusion des adresses privées. Afin de garantir la prise en charge et la livraison du bagage, il faut qu'une personne soit physiquement présente et puisse être contactée par téléphone lors de l'enlèvement du bagage au lieu de départ et lors du dépôt du bagage au lieu de destination.

Les réservations peuvent s'effectuer 7/7 jours et 24/24 heures, jusqu'à minuit le jour précédant le jour du transport soit en ligne sur www.movewecarry.lu, soit par téléphone au (+352) 28 10 888. Le site movewecarry.lu est disponible en français, anglais, allemand et néerlandais et les agents de réservation parlent le luxembourgeois, le français, l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien et le portugais. La réservation peut être effectuée par le client lui-même ou par son logeur ou par un agent de voyage.

Dans le cadre du plan de relance «Restart Tourism», le ministre du Tourisme, Lex Delles, propose la gratuité du service jusqu'en fin d'année. Lex Delles souligne que «nous voulons constamment améliorer notre offre touristique et rendre le séjour au Grand-Duché le plus agréable possible grâce à des projets innovants. Le cyclisme et la randonnée sont certainement les meilleurs moyens de découvrir les cinq régions du Luxembourg. Le service MoveWeCarry.lu permettra aux résidents et aux touristes de traverser le pays en toute tranquillité et contribuera également à la promotion du tourisme en milieu rural».

Des informations supplémentaires sur le service de transport de bagages se trouvent sur le site www.movewecarry.lu.