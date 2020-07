D'Summervakanz 2020, och hei zu Lëtzebuerg, gëtt dëst Joer anescht wéi gewinnt. Stellt Är Froen, ons Experten hunn d'Äntwerten!

De Vakanzen-Dag, dësen Dënschdeg hei op RTL.

Klickt hei, fir op den Dossier ze kommen.

Dir fuert an d'Vakanz? Oder sidd Dir Iech nach net sécher? Wat geschitt, wann ech elo awer net méi an d'Ausland wëll a scho gebucht hunn? A wat ass, wann et am Ausland zum Lockdown kënnt? Vläicht frot Dir Iech awer och ganz einfach, wat Dir heiheem ënnerhuele kënnt an dierft.



Dësen Dënschdeg kritt Dir Äntwerten, um RTL-Vakanzen-Dag. Vu moies 7 Auer u begréisse mir Experten am RTL-Studio.



Mat dobäi ass de Centre européeen des consommateurs, d'Union Luxembourgeoise des agences de voyage, d' CMCM, Luxembourg for Tourism, Travel Pro, eng Juristin vun der ULC, den Direkter vun der Santé, d'CFL, den ACL, de Ministère de l'économie an de Ministère des affaires étrangères.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.