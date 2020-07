Déi aktuell Zuele vun de confirméierten Infektioune mam Coronoavirus zu Lëtzebuerg hunn den Ament en negativen Afloss op den Tourismus zu Lëtzebuerg.

Dat soten d'Generalsekretäre vun der Horesca an der Camprilux en Dënschdeg wärend engem online Seminär, deen den Tourismusministère organiséiert hat. De François Koepp huet präziséiert, datt d'Geschäft an der Gastronomie erëm gutt ugezunn hätt, vill méi schwiereg wier d'Situatioun dogéint an der Hotellerie.

Extrait François Koepp

"D'Business-Hotellerie, déi ass wierklech um Buedem, do leie mer bei engem Taux d'occupation vu 15 bis 18 Prozent an d'Vakanzen-Hotellerie, déi hat et elo wierklech erëm gepackt, erëm propper Zuelen ze schreiwen. Déi ware schonn erëm ganz zefridden, déi louche bei engem Taux d'occupation an der Géigend vu 50 bis 60 Prozent fir de Mount August. Ech kann elo soen, datt mer enorm vill Annulatioune kruten. Wa mer vun Annulatioune schwätzen, schwätze mer vun iwwer 50 Prozent an dat bannent deene leschte 5 Deeg, duerch déi Zuelen, déi mer eben den Ament schreiwen. "

D'Linda Gedink, d'Generalsekretärin vun der Camprilux, der Vereenegung vun de Campingbetriber, sot, datt et vill Demande goufen, virun allem vu Leit aus Lëtzebuerg, aus Holland an aus der Belsch. Ma dat war, ier Bréissel decidéiert huet, de Grand-Duché op déi orange Lëscht ze setzen.

Extrait Linda Gedink

"Esou wéi elo déi lescht Deeg, wou d'Belsch gesot huet, Lëtzebuerg krut "orange", do sinn den Telefon an d'Mailbox iwwergelaf vu Leit mat Froen, veronséchert. A wann ee veronséchert ass, da geet een net an d'Vakanz an dat ass wierklech elo just virum Nationalfeierdag an der Belsch, dee jo d'nächst Woch ass, wou e schéine verlängerte Weekend méiglech wier. Ech fäerten, datt do déi nächst Deeg nach vill Annulatioune kommen."



D'Belsch recommandéiert an Tëschenzäit iwweregens och hire Bierger, déi aus enger oranger Zone kommen, sech Testen ze loossen an a Quarantaine ze bleiwen. En Dënschdeg Moien hat et nach geheescht, dat wier net néideg, eng Meenung, déi awer am Laf vum Dag changéiert huet.