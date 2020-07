Et besteet nach ëmmer e groussen Duerchernee ronderëm d’Areesrestriktiounen an Europa.

Verschidde Länner verlaangen, datt een e negative COVID-Test virleet, dee manner wéi 48 Stonnen al ass. Wéinst den Delaie bei der Demande a bei de Resultater, kann dëst awer just ginn an d’Leit riskéieren, fir den Test net mat Zäiten ze kréien. Leit, déi dëse Summer an d’ Vakanz wëlle fueren, solle sech dofir am Viraus iwwert d'Restriktiounen op hire respektiven Destinatiounen informéieren an op der Plaz nofroen, wat fir eng Dokumenter si fir d’ Rees brauchen.

Den Test kann een iwwer d’Helpline vun der Santé ufroen. Do kritt een e Code fir an eng Large Scale Testing-Statioun ze goen. D’Demande ass den Ament relativ grouss, dofir kann et alt méi laang daueren, bis datt d’Demande duerchgeet. Dofir soll een sech mat Zäite mellen. Am Noutfall, kéint ee sech awer och direkt an engem vun de Laboen teste loossen, esou d’Sandra Sidon, Personalcheffin bei der Santé.

Et géing een dru schaffen, fir d’Demanden esou séier wéi méiglech ze verschaffen, ma et misst ee sech iwwerdeems och bewosst sinn, datt ëmmer e Risk besteet, an datt een am schlëmmste Fall net an e Land eragelooss gëtt, esou den Dr. Thomas Dentzer, Virolog bei der Santé. D’Kapazitéite sollen iwwert de Summer weider ausgebaut ginn. Esou kéint een an engem Mount déi Leit opfänken, déi aus de Vakanze kommen.

Hei kann een sech iwwert déi verschidde Restriktiounen an Europa informéieren. Hei geet et op dli franséisch Lëscht, déi reegelméisseg op de neiste Stand gesat gëtt.