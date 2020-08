Datt Lëtzebuerg vill ze bidden huet an immens villfälteg ass, dovu sinn d'Touristen, déi eist d'Land besichen, ëmmer nees begeeschtert.

Op Youtube maache grad e puer Videoen d'Ronn, déi Lëtzebuerg nees an e besonnescht Liicht stellen.

Dat klengt Abigail hëlt eis a sengem YouTube-Channel mat an d'Stad, besonnesch awer op déi Plazen, déi ee mat Kanner ka besichen an derwäert sinn, geknipst ze ginn. Am éischten Deel geet et deemno vum Pont Adolphe, bis op de Knuedler, de Palais, d'Corniche bis virun d'Kathedral.

Am neisten Deel sengem Sightseeing-Video hëlt d'Abigail eis mat op de Kierchbierg. Do ginn déi kulturell Highlighten ervirgestrach, ënner anerem säi Liblingsmusée.

Ma och aner YouTuber, wéi d'Emma an den Alex, déi ënnert dem Numm "Travel Beans" viru 5 Joer decidéiert hunn, als digital Nomaden hiren Dram ze verwierklechen, hunn an hirem Rees-Channel hir Andréck iwwer Lëtzebuerg matgedeelt.

"Luxembourg is NOT what you expect", mat deem Saz dréckt d'Koppel hir Begeeschterung aus an dobäi huet hir éischt Etapp si just an de Mëllerdall gefouert. De ganze Pandemie-Stress wier beim Trëppelen duerch déi kleng Schwäiz wéi ewechgeblose gewiescht. Sou eng schéi Landschaft hätte si bis dohin nach net gesinn. De Bonus wier awer, dass si sech op kenger anerer Plaz esou sécher zu Covid-Zäite gefillt hätten, wéi hei am Land. Lëtzebuerg wier deemno absolut ze recommandéieren.

De Grand-Duché wier och net just e Steierparadäis, mä vill méi gréng, "wou d'Leit net just schaffen a mat Sue ronderëm sech schmäissen".