Nëmmen 8 Prozent vun de Residentë si privat am Fréijoer verreest. An de leschten dräi Joer waren dat an der Moyenne nach 43 Prozent.

Am zweeten Trimester dëst Joer sinn d'Reesen, esouwuel geschäftlech wéi privat, ëm ganzer 90 Prozent agebrach. Dat geet aus de leschten Zuele vum Statec ervir. Nëmmen 8 Prozent vun de Residentë si privat am Fréijoer verreest. An de leschten dräi Joer louch dëse Wäert an der Moyenne nach bei 43 Prozent. D'Dagesausflich am Land hu sech dogéint verduebelt. Domat wier Lëtzebuerg tëscht Abrëll a Juni déi éischte Kéier zanter 1997 déi beléiftsten Destinatioun gewiescht. D'Zuel vun de Reese mat Iwwernuechtung wier am Fréijoer dëst Joer am Verglach zu zejoert ëm 47 Prozent erofgaangen. PDF: D'Resultater vun der Statec-Etüd