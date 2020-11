D'Reesbranche zu Lëtzebuerg schätzt selwer, datt et bis zu 10 Joer kéint daueren, bis ee sech komplett vun der Corona-Kris erholl huet.

D'Vakanz ass déi wuel schéinsten Zäit am Joer. Et ass de Moment, fir sech ze erhuelen, dem Alldag ze entfléien oder eppes z'erliewen. 2020 huet dat bëssen anescht ausgesinn. Zoue Grenzen, e praktesch weltwäite Lockdown. De Reessecteur huet d'Corona-Kris mat am meeschte getraff. Et war och scho virum Confinement, wou d'Reese vun de Lëtzebuerger Residenten zréckgaange sinn. Par Rapport zum Joer virdru sinn dem Statec no an de Méint Januar bis Mäerz 22 Prozent manner Vakanze gemaach ginn. Och d'Geschäftsreese sinn an deene Méint ëm ee Véierel erofgaangen. Just Visitte bei Frënn oder Famille sinn am éischten Trimester eropgaangen ëm 8 Prozent. Ee Grond dofir kéint sinn, dass vill Leit nach aus dem Ausland nees zréck bei d'Famille wollten. Nach virum grousse Lockdown.

Vun Mäerz bis Juni wären nämlech just ganz wéineg Reese gewiescht. Bal d'Hallschent vun de Lëtzebuerger Residenten ass nach d'lescht Joer an der Period Abrëll bis Juni an d'Vakanz gaangen. 2020 waren et der just nach 8 Prozent. D'Geschäftsreese si ronn 90 Prozent manner gemaach gi wéi nach 2019. An d'Visitte vu Frënn oder Famill si bal ëm d'Hallschent erofgaangen. Dobäi kënnt, dass Bal d'Hallschent vun de Vakanzen an dëser Period am Ëmkrees vun 300 Kilometer ëm Lëtzebuerg waren.

An de Reesagencë bedeit dat vill Annulatiounen a virun allem manner Buchungen. An anere Wierder et gëtt vill geschafft an um Enn vum Mount net vill verdéngt. Virun allem d'Croisièrë sinn dëst Joer bal net gefuer. Och d'Päischtcroisière, op där traditionell all Joers vill Lëtzebuerger matfueren, gouf annuléiert. Et wär déi 35. Editioun gewiescht.

Och wann de Summer iwwer Vakanzen op villen Destinatioune méiglech waren, gëtt 2020 mat 60 bis 70 Prozent manner Ëmsätz gerechent.

Et wär net déi éischte Kéier, dass de Secteur an der Kris ass. Och Terroruschléi, d'Klimakris oder d'Finanzkris am Joer 2007 hunn hir Tracen am Secteur hannerlooss. Sou déifgräifend wéi elo duerch d'Pandemie waren d'Aboussen awer nach ni. De Fernand Heinisch vun der Union Luxembourgeoise des Agences de Voyages schätzt, datt et 5 bis 10 Joer kéint daueren, bis sech d'Reesagencen nees komplett erholl hunn. 2023 kéint nees dat éischt normaalt Joer fir de Secteur ginn.

Et wär awer een optimistesche Secteur, si géifen hoffen, dass Ouschteren nees déi éischt Leit an d'Vakanz kënne geschéckt ginn, sou de Fernand Heinisch.

Fir d'Fréijoer sinn och nees Routë fir zum Beispill Croisièrë geplangt. Wéi d'Fréijoer 2021 um Enn awer wierklech leeft, kann een den Ament nach net soen.