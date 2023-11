Scho méi laang beklot sech déi beléift italieenesch Touristendestinatioun, datt Touristen der Stad méi schueden, wéi se abréngen.

An Zukunft soll een dann zu festgesaten Deeg mussen Entrée bezuelen. Déi lokal Autoritéiten hoffen, datt een domadder d'Unzuel un Touristen op d'mannst e bësse limitéiere kann.

Fënnef Euro pro Dag wäert den Ticket kaschten, fir op deene präzisen Deeg an d'Stad eranzekommen. Déi éischt vun den am ganzen 29 Deeg am Joer, wou een Entrée freet, si vum 25. Abrëll bis de 5. Mee, also matten an der Héichsaison vun den Touristen. Och all d'Weekender am Mee an am Juni wäerte Payant ginn an dann am Juli d'Weekender vum 6. an 13. Dës Entrée gëllt da just fir Leit, déi den Dag iwwer, also tëscht 8.30 a 16 Auer, an d'Stad erawëllen.

Dem Buergermeeschter Luigi Brugnaro no handelt et sech heibäi ëm eng Testphas, déi als Zil huet "d'Liewensqualitéit an der Stad fir déi Leit ze verbesseren, déi do liewen a schaffen". Bei den Autoritéiten ass ee sech dann och bewosst, datt ee wuel net all d'Dagestouriste wäert erwëschen. "D'Feelerquote sinn héich, awer mir si bereet (...), all déi noutwendeg Upassungen ze maachen, fir d'Verfaren ze verbesseren", esou de Buergermeeschter weider.

Venedeg wier déi éischte Stad op der Welt, déi esou ee System aféiert a kéint al "Virbild fir aner menacéiert an empfindlech Stied, déi geschützt musse ginn, déngen". Den historesche Stadzenter vu Venedeg huet nach ronn 50.000 Awunner, ma zu Spëtzenzäite schlofen hei 100.000 Touristen pro Nuecht, dozou kommen nach zéngdausende Leit, déi all Dag fir just een Dag an d'Stad kommen.