Mat wéi enger Fluchgesellschaft reest et sech am beschten? Dat verréit den neiste Ranking vun Airhelp.

Net just d'Pünktlechkeet spillt bei dësem Ranking eng Roll, ma och nach, wat een alles gebuede kritt, fir sech d'Zäit ze verdreiwe bis een an de Fliger kann. Munch Fluchhafe kann do méi trompe wéi en aneren. Vu wou aus een am onkomplizéierten a séierste reest, weist den Airhelp Score 2023.

Bescht Fluchhäfe weltwäit

Zu de beschte Fluchhäfen op der Welt zielt mat 8,54 vu méiglechen 10 Punkten de Muscat International Airport am Oman. Domat verdrängt dëse Fluchhafen de Vainqueur vum leschte Joer, den Tokyo Haneda International Airport, deen 13 Plazen huet misse loossen an domat op 14 gelant ass.

Den Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre an der brasilianescher Stad Recife konnt seng Plaz vun 2022 verdeedegen a bleift domat op der zweeter Plaz, mat enger Gesamtwäertung vun 8,49 Punkten. De Fluchhafe gëtt vun de brasilianesche Bëllegairlines Azul Linhas Aéreas a Gol Linhas Aéreas souwéi der portugisescher Fluggesellschaft TAP Air Portugal - déi och vu Lëtzebuerg aus fléien - der chileenescher Fluggesellschaft LATAM Airlines an der brasilianescher Regionalfluchgesellschaft VoePass Linhas Aéreas ugeflunn.

Déi drëtt Plaz huet sech de Cape Town International Airport a Südafrika mat 8,48 Punkte geséchert. Nom O. R. Tambo International Airport zu Johannesburg ass dat den zweetgréisste Fluchhafe vu Südafrika an den drëttgréissten an Afrika. E läit 22 Kilometer vum Zentrum vu Kapstadt ewech.

Allgemeng fënnt een an den Top 10 vun Airhelp just Fluchhäfen am Oman, Brasilien, Südafrika, Qatar a Japan.

Schlechtste Fluchhäfen op der Welt

Déi weltwäit schlechtste Fluchhäfe sinn Airhelp no den Banjarmasin Syamsudin Noor an der indonesescher Stad Banjarmasin an de Malta International Airport. Allebéid erreeche just 6,39 Punkten.

Nëmme liicht besser, dofir awer nach ëmmer ënnert de schlechtste Fluchhäfen op der Welt, fënnt een nach béid Haaptfluchhäfen London Gatwick Airport mat 6,43 Punkten an de Lisbon Humberto Delgado Airport mat 6,48 Punkten.

Wat awer besonnesch opfält: Ënnert den 20 schlechtste Fluchhäfe sinn der am Ganzen 14 aus Europa, dräi dovun a Groussbritannien. De Frankfurt International Airport kënnt mat 6,86 Punkten op Plaz 20 vun de schlechtste Flughäfe weltwäit.

Eurowings sinn déi pénktlechst

Opgeschlësselt no eenzele Krittären, zum Beispill Pénktlechkeet, do kënnt déi däitsch Airline Eurowings, zesumme mat Oman Air Plaz 1. Hannendru kënnt nach Garuda Indonesia an déi kolumbianesch Airline Avianca.

Am meeschte zefridde waren d'Clienten dann awer bei asiateschen Airlines. Emirates, Garuda Indonesia an All Nippon Airways kommen alleguer op déi éischt Plaz. Am Ëmgang mat Demandë fir eng Entschiedegung am Kader vu Retarden oder Ausfäll, do leien d'Lufthansa-Duechter Brussels Airlines an China Airlines ganz vir am Ranking.

Zanter 2015 verëffentlech Airhelp scho säi Fluchhafe-Ranking, mat Ausnam vun de Pandemie-Joren 2020 an 2021.