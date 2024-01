Camping-Vakanze ginn an de leschte Joren ëmmer méi populär, schonn eleng well ee sech den deiere Fliger spuert a selwer dohi fiert.

Ee vun de gréisste Camping-Guide fir Europa huet vun iwwer 23.000 Campingen an iwwer 44 Länner elo dee beschte konnten ausmaachen. De Ranking hunn d'Campere mat Hëllef vun hire Bewäertunge selwer opgestallt an erauskoumen d'Gewënner vum camping.info Award 2024. Dat ass och de Grond, firwat och "méi kleng, ganz engagéiert Campingen eng gutt Chance hunn, an den Top 100 vun de Campingen an Europa opgelëscht a souguer als Geheimtipp entdeckt ze ginn", sou den Direkter vu camping.info Maximilian Möhrle.

Et ass e Camping an Däitschland, de Camping Kühlungsborn un der Ostséi, dee sech aus iwwer 135.000 Bewäertunge vun iwwer 73.000 Vacancieren ervirgehuewen huet an op déi 1. Plaz koum. An dat scho fir déi véierte Kéier hannerteneen.

Op déi zweet Plaz koum e besonnesch muppen- a kannerfrëndleche Camping, de Sonnenland Lutzmannsburg an Éisträich. Dëse Site war d'lescht Joer an den Top 10 a gëllt dëst Joer als dee Beléiftsten a sengem Land.

Op drëtter Plaz ass den Eco-Camping Natürlich Hell. Camping & Aparthotel an Tirol, dee sech am Verglach zum Joer virdrun ëm ganzer 107 Plaze verbessere konnt an eng alleréischte Kéier esou héich placéiert gouf.

Dëst Joer hunn et iwwregens 72 däitsch Campingen, 19 an Éisträich, 7 an Italien an 2 an der Schwäiz an de Ranking gepackt. Dëst Joer koumen och nach 21 Campingen nei dobäi.

Top 10 vun de Campingen an Europa

Campingpark Kühlungsborn / Däitschland Camping Sonnenland Lutzmannsburg / Éisträich Natürlich Hell / Éisträich Camp MondSeeLand / Éisträich Luxury Camping Schlosshof / Italien Rosenfelder Strand Ostsee Camping / Däitschland Camping Gloria Vallis / Italien Grubhof / Éisträich Ostseecamping Familie Heide / Däitschland Camping Brunner am See / Éisträich

Image by Campingpark Kühlungsborn Campingpark Kühlungsborn Image by Camping Sonnenland Camping Sonnenland Image by Natürlich Hell - Camping & Aparthotel Natürlich Hell - Camping & Aparthotel Image by Camp MondSeeLand Camp MondSeeLand Image by Schlosshof Südtirol Resort - Camping & Hotel Schlosshof Südtirol Resort - Camping & Hotel Image by Rosenfelder Strand Ostsee Camping Rosenfelder Strand Ostsee Camping Image by Camping Gloria Vallis Camping Gloria Vallis Image by Camping Grubhof Camping Grubhof Image by Ostseecamping Familie Heide Ostseecamping Familie Heide Image by Camping Brunner am See Camping Brunner am See

Beléiftste Campingen

Bosnien Herzegowina: Auto Camp Green Park, Mostar

Kroatien: Olea Camping, Novalja

Dänemark: Skiveren Camping, Aalbæk

Frankräich: Camping de Riquewihr, Alsace

Griechenland: Camping Gythion Bay, Gythion

Holland: Camping de Harmienehoeve, Gelderland

Polen: Camping "Pod Brzozami" - Under the birch trees, West Pomerania

Slowenien: Camping Plana & Bar 66, Pivka

Spuenien: Camping Benisol, Valencia

Schweden: Långsjön Stugor & Camping AB, Ankarsrum