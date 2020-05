Den éischte Juni iwwerhëlt de Gilles Feith d'Direktioun vum Luxair-Grupp.

Seng offiziell Nominatioun duerch de Verwaltungsrot ass just nach eng Formsaach. E Changement, wat matzen an der Kris, net nëmmen um Findel selwer, Froen opwerft. Wat fir eng Strategie stécht hannert dësem Wiessel? Wéi dominant wäert an Zukunft d'Roll vum Staat sinn? Zu wat fir engem Präis?

15 Joer un der Spëtzt vum Grupp verléisst den Adrien Ney d'Schëff abrupt, op den 1. Juni. Matzen am uergste Stuerm, deen d'Aviatioun weltwäit jee kannt huet. E Kapitän, deen op d'mannst no baussen nach am Ufank vun der Kris souverän gewierkt huet.

Nofollger gëtt en héije Staatsbeamten: de Gilles Feith. Op sengem 44. Gebuertsdag, am Joer 2017 war hie CIO vum Joer. E Wiessel, an deem de Verwaltungsrot wuel just d'zweet Gei spillt an eng Partie Froen opwerft. En Deel vun deene stinn am CSV-Deputéierte Serge Wilmes senger parlamentarescher Fro, un de richtege Mann: den Transportminister François Bausch.

"Hei kann d'Regierung sech net hannert de Verwaltungsrot vun der Luxair verstoppen. Well zesummen hält se direkt an indirekt 60% vun der Participatioun bei der Luxair. Elo gëtt en héije Staatsbeamte vun engem anere wichtege Posten, e geréiert den Ament d'Logistik vun der Cellulle de Crise, ofgezunn, fir dann Direkter ze gi vun der Luxair. Do stellt een d'Fro un den Här Bausch als Transport- a Verdeedegungsminister, an als Vizepremier Nummer zwee vun der Regierung: Wat ass de Choix vun där Nominatioun? Wat wëll de Staat domadder bezwecken? Ass dat u sech déi definitiv Verstaatlechung vun der Luxair? Dat ka jo e legitimme Choix sinn. Ma muss een en och soen", sou den CSV-Deputéierten Serge Wilmes.

De Fakt, dat matzen an der Kris e Mann de Management vum Luxair-Grupp iwwerhëlt, dee weder Erfarung an der Aviatioun, nach am Management am Privatsecteur huet, werft Froen op. De Gilles Feith ass en treie Staatsdénger. Fonction Publique, Informatiksservice vum Staat, E-government, Direktioun vun der Defense an zanter Kuerzem de Volet Logistik an der Covid-19 Krisenzell vun der Regierung. D'ICT si seng Passioun. Bekannt ass e fir säin éischter haarde Féierungsstil.

"Ass et zu enger interner Ausschreiwung komm? Firwat ass keng international Ausschreiwung gemaach ginn, fir e Profil ze fannen, deen Erfarung an der Aviatioun huet? D'Aviatioun, a mat hir d'Luxair, stécht an där déifster Kris, déi se jee an hirer Geschicht erlieft huet a wäert nach weider erliewen. Do ass et wichteg, datt ee seet, wann ee sou Changementer mécht, firwat ee se sou mécht. Dat ass wichteg, fir d'Leit ze berouegen" sou de Serge Wilmes weider.

Op Réckendeckung wäert den neie Mann iwwer déi nächst, ouni Zweiwel, ganz schwiereg Méint ziele kënnen. Net just vum zoustännege Minister, ma och vu weideren héije Beamten aus deem Ministère.

"Héich Beamten entweder am Verwaltungsrot vun der Luxair oder Luxairport. An elo och nach eng weider Vertrauenspersoun vum Transportminister, deen Direkter gëtt vun der Luxair. Dat ass schonn eng Konzentratioun vun héije Beamten, déi vill Pouvoiren hunn. Da muss een als Regierung och soen, wat ass de Sënn an Zweck dovun? Wëll ee gären einfach dee ganzen Aviatiounssecteur an och de Flughafen ënner Kontroll hunn? Grad elo a Krisenzäiten. Oder och net a Krisenzäiten? Wat ass d'Zil dovun?", freet den CSV-Deputéierten.

Dacks genuch gouf déi lescht Woche widderholl, wéi strategesch wichteg de Cargozenter ass. A grad do huet net alles geklappt, wéi d'Regierung sech dat virgestallt huet.