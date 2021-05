Fir déi 2. Oplag vum Vëlossummer ginn et duebel sou vill Circuiten, am Ganze kann een dësen August iwwer 550 Kilometer mam Vëlo duerch d'Land fueren.

Esou den Tourismus- an de Mobilitéitsminister Lex Delles a François Bausch de Freideg de Moie bei der Presentatioun vun hirem Projet. Den Interessi bei de Gemenge wier staark geklommen an d'Gemenge wieren dëst Joer och aktiv op d'Ministèren duergaangen, fir Toure bei sech ze organiséieren.

Am Ganze maachen dëst Joer 65 Gemenge mat, 2020 waren et der nach 18. Et ginn och eng Rei Stroossen am August fir de motoriséierten Trafic gespaart, de Gros dovunner awer just wärend engem oder 2 Weekender. Dat wëll de gréngen Transportminister François Bausch awer net ze vill negativ bewäerten.

De François Bausch iwwer de Vëlossummer

"Et muss een einfach realistesch sinn, wat mer brauchen zu Lëtzebuerg an der Zukunft, dat sinn ofgeséchert, ofgetrennte Vëlosweeër oder am ëffentleche Raum, datt deen nei opgedeelt gëtt, dat hu mer alles den Ament nach net. A mir kënnen net an der Woch dat iwwerall einfach sou maachen, well mir wëssen, de Beruffsverkéier ass awer eng Komponent, déi een net ka vernoléissegen, well dat géing weder fir de Vëlosfuerer eppes bréngen, nach fir den Trafic en général. Mir brauchen natierlech och d'Ënnerstëtzung an Zukunft vun de Gemengen, fir matzehëllefen, datt mer en nationale Vëlospisten-Reseau kréien, och inneruerts, an ausseruerts, deen dann och ganz aner Saache méiglech mécht."

Et géing een och gesinn, datt d'Motivatioun vun de Gemengen, fir un de Vëlosinfrastrukturen ze schaffen, an de leschte Méint an d'Luucht gaange wier, esou nach de François Bausch.

Am Kader vun der Initiativ "Move, we carry" kann ee sech och dëst Joer nees fir näischt säi Gepäck vun enger Plaz op déi aner transportéiere loossen.

An deem leschte Joer hätt een zu Lëtzebuerg e richtege Vëlo-Boom gesinn, sou de François Bausch. Een Nodeel dobäi wier awer, datt och d’Accidenter mat Vëlosfuerer sech geheeft hunn. Dofir géing een elo verstäerkt d’Chaufferen, awer och d’Cyclisten an d’Foussgänger, sensibiliséieren, ënnert anerem mat enger Video-Campagne.

Offiziellt Schreiwes