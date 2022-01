Fir dat z'änneren, hunn de Mobilitéitsministere an den Educatiounsministère sech zesummegedoen an e Workshop zum Thema Multimobilitéit ausgeschafft.

Domat sollen d'Schüler vum Cycle 4 aus dem Fondamental déi verschidden Transportméiglechkeeten an hir Virdeeler kenneléieren, iert si an de Lycée kommen, wou se méi laang Weeër fir an d'Schoul hunn. Et geet drëm, datt d'Kanner kucken, wéi een Transportmëttel engersäits am effikassten, awer anerersäits och am ëmweltfrëndlechsten ass, seet d'Koordinatrice vum Projet Juliette Büchler.

"Dat leeft dann esou of, datt mir mat iPaden an d'Klass kommen. Mir sinn do equipéiert mat 13 iPaden. An d'Kanner schaffen dann do selwer dee Programm aus. Dat heescht, dat ass e Workshop, wou si musse schaffen, wou si sech musse Gedanke maachen iwwert d'Multimobilitéit, wou si solle kucken, wéi kann ech mech fortbeweegen, elo wou ech an der Primärschoul sinn, awer och wann ech an de Lycée kommen, well et ass de Cycle 4, mir bereeden d'Kanner do och op de Lycée vir. Et geet eben drëms, datt si dat ausschaffen, dass si sech Gedanke maachen, unhand vun engem Film. Mir hunn och e Spill entworf, wou si da kënnen op eng ganz spilleresch Aart a Weis eis Mobilitéitsapp kenneléieren."

D'Enseignanten aus dem Cycle 4 kënnen d'Workshoppe fir hir Schüler buchen. Eng 15 Klasse goufe schonn ugemellt, déi éischt Workshoppe sinn no der Fuesvakanz.