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No Vol iwwert AtlantikWaasserstoff-Ballon aus den USA mécht historesch Landung zu Baastenduerf

Tom Nols
No 5.252 Kilometer Distanz a méi wéi 70 Stonnen an der Loft ass e bemannte Waasserstoff-Ballon, deen an den USA gestart war, zu Baastenduerf néiergaangen.
Update: 10.06.2026 06:54
De Ballon beréiert zu Baastenduerf de Buedem.
© Peter Cuneo

E Sonndeg de Moien um 5:58 Auer ass den "Atlantic Explorer" zu Baastenduerf gelant. Et war déi éischte Kéier, dass ee bemannten, mat Waasserstoff gefëllte Ballon iwwert den atlanteschen Ozean geflunn ass. D'Pilote Bert Padelt (USA), Peter Cuneo (USA) an Alicia Hempleman-Adams (Groussbritannien) sinn no 5.252 Kilometer a 70 Stonnen an 11 Minutte vu Membere vun der lëtzebuergescher Ballooning-Communautéit empfaange ginn, déi vun däitschen a franséische Kolleegen ënnerstëtzt gi sinn.

"Lëtzebuerg ass houfreg, dat leschte Kapitel vun dëser extraordinärer Rees ze sinn", sou de Lëtzebuerger Claude Weber, President vun der Ballooning Commission of the World Air Sports Federation (FAI).

De Ballon beréiert zu Baastenduerf de Buedem
De Ballon beréiert zu Baastenduerf de Buedem
© Melanie Chambers

Den Atlantic Explorer war de 4. Juni moies um 6:08 Auer zu Presque Isle am US-Bundesstaat Maine gestart an iwwer déi kanadesch Provënzen Neischottland a Neifundland a Richtung Atlantik geflunn, iwwert deem sech d'Crew wärend ronn 36 Stonnen opgehalen huet. Op enger duerchschnëttlecher Héicht vu 14.000 Fouss (4,2 Kilometer) haten déi dräi Piloten an hirem oppene Kuerf mat Minustemperaturen an Äis um Ballon ze kämpfen. Duerch d'Ajustéiere vun der Fluchhéicht hu si favorabel Stréimunge fonnt a waren zum Deel ronn 100 Kilometer an der Stonn séier.

De Ballon huet de 6. Juni owes, um 82. Anniversaire vum D-Day, zu Cherbourg a Frankräich Europa erreecht. Vun do goung et a Richtung Oste weider, fir um Enn de 7. Juni moies fréi zu Baastenduerf am Grand-Duché néier ze goen.

D'Crew vum Atlantic Explorer huet dräi nei Weltrekorder opgestallt:

  • Den éischten transatlantesche Vol mat engem Ballon, dee just mat Hëllef vu Waasserstoff geflunn ass
  • De längsten transatlantesche Vol vun engem mat Gas gefëllte Ballon
  • Den éischten transatlantesche Vol vun engem mat Gas gefëllte Ballon, an deem eng brittesch Fra u Bord war

D'Alicia Hempleman-Adams ass déi zweete Fra iwwerhaapt an der Geschicht vum Ballooning, déi an engem Gasballon iwwert den Atlantik geflunn ass.

© Kim Vesely
© Peter Cuneo
© Claude Sauber
© Alain Neuens
© Christophe Houver

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