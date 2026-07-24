Wéinst dem Bau vun enger Wëldbréck iwwer d'Collectrice ass dës de Weekend iwwer tëscht Déifferdeng an dem Rond-point Biff fir den Trafic gespaart. Doduerch kënnt ee vum Rond-point Biff aus net méi op d'A13 a Richtung Esch. Vun Déifferdeng aus kënnt een och net méi a Richtung Péiteng a vu Suessem ass kann een zwar nach e Richtung Esch fueren, d'Opfaart fir op Péiteng bleift awer zou.
Vun der Biff aus leeft d'Deviatioun iwwer d'N31 duerch Nidderkuer an dann iwwert den CR175A an CR175 op Suessem, wou een nees zeréck op d'Autobunn ka fueren. Vun Déifferdeng aus geet et iwwer d'N32, den CR174 an d'N31, also duerch Déifferdeng an Nidderkuer bis an de Rond-point Biff. Vu Suessem aus fiert een iwwer den CR175 an CR175A iwwer Nidderkuer an de Rond-point Biff.