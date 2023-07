En US-Amerikaner ass wärend enger Visitt vun der entmilitariséierter Zon tëscht Süd- an Nordkorea onerlaabt iwwert d'Grenz an Nordkorea gaangen.

De Mann gouf doropshi festgeholl. Dat hunn d'Vereenten Natioune matgedeelt. Et géif ee mat der nordkoreanescher Arméi zesummeschaffen, fir de Virfall ze léisen.

Süd- an Nordkorea si bis haut formal mateneen am Krich, well nom Koreakrich an de 50er-Joren ni e Friddensaccord ënnerschriwwe gouf. Zanterhier gëtt et déi demilitariséiert Zon op béide koreanesche Säiten. Dës ass e beléiften Touristenzil.

Nordkorea hat seng Grenzen um Ufank vun Corona-Pandemie 2020 zou- a bis haut net méi opgemaach. Donieft gouf vill manner Sécherheetspersonal un der Grenz stationéiert. Deemno wieren op ville Plaze guer keng nordkoreanesch Zaldoten ze gesinn.