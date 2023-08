Nieft enger diplomatescher Léisung huet d'Westafrikanesch Wirtschaftscommunautéit (Ecowas) decidéiert, en "Interventiounstrupp" an d'Land ze schécken.

D'Ecowas huet enger séierer militärescher Interventioun am Niger zougestëmmt, sot den ivoresche President Alassane Ouattara no sengem Retour aus Nigeria en Donneschdeg.

De sougenannten "Interventiounstrupp" soll "déi verfassungsméisseg Uerdnung am Niger" erëm anzeféieren, sot de President vun der Ecowas-Kommissioun, den Omar Touray. Detailer, wéini den Trupp an d'Land geschéckt soll ginn, an d'Auswierkungen op den Niger goufe virop net genannt. Virun de Gespréicher hat de President vun Nigeria, de Bola Tinubu, et als immens wichteg bezeechent, "diplomatesche Verhandlungen an dem Dialog als Basis vun eisem Usaz Prioritéit anzeraumen". Zil wier et, déi nei Regierung am Niger "dovun z'iwwerzeegen, op d'Muecht ze verzichten an de President Bazoum nees anzesetzen".

Och nom Treffen hannert zouenen Dieren sot den Tinubu, et wier "nach net alles verluer" fir eng "friddlech Léisung als Fuerplang, fir nees Demokratie a Stabilitéit" anzeféieren. Trotzdeem wier "keng Optioun vum Dësch", och net "d'Uwendung vu Gewalt als leschten Auswee". "Falls mir et net maachen, wäert et keen anere fir eis maachen", esou den nigerianesche President.