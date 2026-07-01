RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Ukrainer wéinst Sabotage ugeklotÉischt Uklo no Attentater op Nord-Stream-Pipelines 2022

AFP, iwwersat vun RTL
Knapp véier Joer no den Attentater op d'Nord-Stream-Pipelines huet de Parquet vun Hamburg eng éischt Uklo gemaach.
Update: 01.07.2026 18:37
Knapp vier Jahre nach den Anschlägen auf die Nord-Stream-Pipelines hat die Bundesanwaltschaft Medienberichten zufolge einen ersten Tatverdächtigen angeklagt. Es soll sich um den mutmaßlichen Drahtzieher handeln.
Knapp véier Joer no den Attentater op d'Nord-Stream-Pipelines gëtt et déi éischt Uklo.
© DANISH DEFENCE/AFP/Archiv

Viséiert ass de presuméierten Hannermann vun der Sabotage-Ekipp. Dem Ukrainer Serhii K. gëtt verfassungsfeindlech Sabotage reprochéiert, wéi eng Spriecherin vum Parquet e Mëttwoch matdeelt, ouni weider Detailer ze nennen.

Bei der Sabotageaktioun am September 2022 waren d'Leitungen, déi fir den Transport vu russeschem Gas an Däitschland gebaut gi waren, duerch Sprengsätz schwéier beschiedegt. Zu deem Zäitpunkt ware se awer net a Betrib. Russland hat d'Gasliwwerungen iwwer d'Nord Stream 1 scho kuerz virdru gestoppt, als Reaktioun op déi westlech Sanktioune wéinst der russescher Invasioun vun der Ukrain. D'Nord Stream 2 war ni a Betrib.

Scho kuerz no der Sabotageaktioun, am Oktober 2022, hat de Parquet vun Hamburg d'Ermëttlungen iwwerholl. Am August 2025 gouf den Ukrainer an der Vakanz an Italien festgeholl a méi spéit an Däitschland ausgeliwwert. Hie sëtzt zanterhier an Untersuchungshaft.

De K. soll deemno Offizéier vun enger Spezialunitéit vun der ukrainescher Arméi gewiescht sinn. Zesumme mat sechs Komplize soll hie vu Rügen aus op eng Seegelyacht gaange sinn, déi fir e puer Woche gechartert war. Bei e puer Dauchgäng hätte si véier Sprengsätz a bis zu 80 Meter Déifst um Mieresgrond placéiert. De 26. September 2022 waren dës detonéiert.  

Am meeschte gelies
Wéinst dem Immobilieprojet Portal Eent
De Promoteur Kindy Fritsch verklot d'Stad Esch op 130 Milliounen Euro
Audio
Fotoen
18
"Kee Problem mat Ventilatoren", zwou Spueren nees op
Déi gemellten Dampentwécklung am Tunnel Grouft war warscheinlech just Stëbs, deen obgewierbelt gouf
Martine Deprez iwwer strukturell Erausfuerderungen
Canicule an de Spideeler: "Mir waren nach net wierklech preparéiert"
Video
Audio
20
"Katastroph fir Industrie-Standuert Lëtzebuerg"
Indorama Ventures mécht Site zu Stengefort definitiv zou
Receptioun mam Emmanuel Macron
Sechst Visite de courtoisie: Grand-Duc a Grande-Duchesse haut zu Paräis
Video
Audio
Fotoen
7
Weider News
Héchststrof no Amokfaart
Attentäter vu Magdeburg geet an Appell
Den US-President Donald Trump an de CEO vun der UFC Dana White stinn zesummen am Octagon an der Wiss virum Wäissen Haus, dat am Kader vum "UFC Freedom 250", deen den Donald Trump fir säin 80. Gebuertsdag organiséiert huet.
Käfegmatcher virum Wäissen Haus
Donald Trump seng MMA-Kämpf hunn de Steierzueler "vill Sue kascht"
D'Ekippe vun de Pompjeeën a Rettungsdéngschter kämpfe géint de Groussbrand zu Antwerpen.
Antwerpen (B)
Feier an Héichhaus, Police mellt Schwéierblesséierter, op d'mannst 5 Doudeger
No der Hëtzt koum de Reen
Eng Persoun bei Staarkreen an Iwwerschwemmungen a Rumänien ëmkomm
Video
Bekannt duerch "Y.M.C.A."
Victor Willis vun de "Village People" am Alter vu 74 Joer gestuerwen
1
US President Donald Trump speaks with reporters after signing a presidential memo on pollution control in vehicles at the Oval Office of the White House in Washington, DC, on June 29, 2026. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
Reprochë vun Interessekonflikter zréckgewisen
Donald Trump huet 2025 méi wéi 1,2 Milliarden Dollar mat Kryptowärunge gemaach
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.