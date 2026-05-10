RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Um Samschdenowend3 Blesséierter bei 3 Accidenter

RTL Lëtzebuerg
Nieft 3 Accrochagen, bei deene jeeweils eng Persoun blesséiert ginn ass, hat de CGDIS och mat zwee Bränn ze dinn.
Update: 10.05.2026 06:46
© Laurent Weber

Géint 17:10 Auer hat um Boulevard de la recherche zu Bieles e Gefier en Obstakel ze pake kritt. Bei deem Accident ass eng Persoun verwonnt ginn, op der Plaz waren d'Pompjeeë vu Suessem-Déifferdeng an d'Pompjeeën an d'Ambulanz vun Esch-Uelzecht.

Tëscht Helleng a Fréiseng hat kuerz no 20.30 Auer e weidere Chauffer en Objet geroden a gouf dobäi blesséiert. Hei waren d'Pompjeeë vu Fréiseng an d'Ambulanz vu Beetebuerg am Asaz.

An der Nuecht op e Samschdeg koum et um 00:45 Auer am Rond-point Biff zu engem Accident, an deen zwee Autoe verwéckelt waren. D'Pompjeeë Käerjeng a Péiteng, grad sou wéi d'Ambulanz vu Péiteng waren dohin, eng Persoun ass an d'Spidol gefouert ginn.

Dann huet et um Samschdeg Owend zweemol gebrannt. Um 20:45 Auer an der Stater Rue J.-P. Probest, wou eng Poubelle a Flame stoung, a kuerz virun 22:30 Auer haten zu Reisduerf an der Cité Jean Hientgen Hecke gebrannt. D'Pompjeeën aus der Stad, respektiv vu Reisduerf, konnten d'Bränn séier läschen.

Am meeschte gelies
Eng Woch nom déidlechen Accident
Gedenkfeier fir d’Manu Dondelinger zu Eschduerf
Video
Fotoen
Parquetskontrollen an Opfällegkeeten
Police huet an de leschte Stonnen 9 Fürerschäiner agezunn
NATO-Responsabele Boris Ruge
"Europa huet vläicht nach fënnef Joer"
Audio
Tëscht Grillwurscht a Gromperekichelchen
Wat ass de Bestseller op der Oktav? Mir hunn um Knuedler nogefrot
Video
17
Méi wéi 20 Policeasätz
Streidereien a Kläppereien en masse
Weider News
Haff
De Grand-Duc Guillaume hat eng Entrevue mat der schweedescher Krounprinzessin Victoria
0
Eng Woch nom déidlechen Accident
Gedenkfeier fir d’Manu Dondelinger zu Eschduerf
Video
Fotoen
Porte Ouverte am Europaparlament
Dëst Joer konnten d'Leit souguer bis op de 16. Stack mam Lift eropfueren
Video
Fotoen
Zeienopruff gestrach
Den 42 Joer ale Mann ass nees doheem
30 Joer Fondation Autisme Luxembourg
"Den Diagnostik ass enorm wichteg"
Video
Fotoen
Symbolbild vun enger Brëtsch an enger Ambulanz
CGDIS
2 Blesséierter bei 3 Accidenter um Samschdeg
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.