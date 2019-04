Zanter 18 Joer waart Lëtzebuerg op säi Militärfliger, den Airbus A400M. Zu Sevilla geet et elo un d'Ofschlossaarbechten.

2001 hunn d’Lëtzebuerger an déi Belsch Regierung ee Cooperatiounsaccord ënnerschriwwen. Doranner ass festgehalen, datt ee sech d'Fliger vun deem Modell fir strategesch Zwecker deelt. Am Ganze goufen 8 där Maschinne bestallt, 7 si fir d’Belsch an eng ass fir de Grand-Duché. Allerdéngs gëtt de Lëtzebuerger Fliger, wann en 2021 bis operationell ass, op de belsche Fluchhafen zu Melsbroek stationnéiert an och do ënnerhalen. Den éischte Fliger vun der Commande, dee fir Lëtzebuerg, soll d'nächst Joer am Mee ausgeliwwert ginn. Bis 2022 dann déi aner 7.

RTL NEWS: 2020 kritt Lëtzebuerg säi Militärfliger

Zu Sevilla gëtt um Site vun Airbus d'Carcasse mam Cockpit verbonne. Den A400M huet ee Raum vun 356 Meter Cube a kann ee Gewiicht vun 37 Tonnen transportéieren. Am Bauch vun der Maschinn hunn eng 120 Leit Plaz.

Fir sech ee Bild vun den Aarbechten um Airbus A400M ze maachen, huet sech eng Delegatioun aus Lëtzebuerger Deputéierten an Arméivertrieder, mat hire belsche Homologen en Dënschdeg an déi spuenescher Stad deplacéiert, 96 Leit am Ganzen. Den Arméiminister François Bausch war bei dëser offizieller Visitt net mat dobäi, dofir awer säi belschen Homolog Didier Reynders.

Schreiwes vum Gouvernement

Visite à Séville dans le cadre du lancement de l'assemblage final de l'avion A400M (30.04.2019)

Communiqué par: état-major de l'armée

En date du 30 avril 2019 une délégation belgo-luxembourgeoise s'est rendue à Séville en Espagne afin de visiter l'usine de montage d'Airbus dans le cadre du lancement de l'assemblage final de l'avion A400M luxembourgeois.

Le ministre de la Défense belge, Didier Reynders, accompagné de la délégation belgo-luxembourgeoise, a eu la possibilité de visiter les installations d'Airbus à Séville et d'assister à la fusion de la partie coque et cockpit du premier A400M NSN 104 belgo-luxembourgeois.

L'avion de transport A400M

En date du 13 juin 2001, le Luxembourg et la Belgique ont signé un arrangement de coopération relatif à l'acquisition et à l'exploitation conjointe d'un avion de transport stratégique du type A400M. La Belgique et le Luxembourg se sont engagés à acquérir 8 avions de transport A400M, dont 7 pour la Belgique et 1 pour le Luxembourg.

Cette nouvelle capacité de transport stratégique pourra être engagée pour appuyer des opérations militaires, des missions de gestion de crises et d'aide humanitaire. La Belgique assurera la mise en œuvre, le soutien logistique, la formation conjointe des équipages, ainsi que les modifications futures de l'aéronef et des équipements de support.

Le Luxembourg fournira 3 équipages, ce qui équivaut à six pilotes (officiers) et six soutiers (sous-officiers). De plus, un officier luxembourgeois est intégré au sein de l'état-major opérationnel de la composante Air belge depuis 2017 afin de suivre l'implémentation du projet A400M.

L'assemblage de l'A400M luxembourgeois sera achevé en 2020 et l'avion sera opérationnel à partir de début 2021. La période entre l'assemblage final et l'opérationnalité servira au personnel de se familiariser avec cette nouvelle capacité et avec toutes les différentes procédures et spécificités y afférentes.

Méi Detailer ginn et e Mëttwoch de Moien um 10 Auer um Radio an am Owesjournal op der Télé.