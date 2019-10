50 Joer fräiwëlleg Arméi. 175 Joer Militärmusek. Fir dës Anniversairen ze feieren, gouf e Sonneg e Monument bei der Metzer Plaz ageweit.

D'Monument heescht "Friddensbam" an ass vun der Unesco-Friddenskënschtlerin Hedva Ser a soll d'Importenz vun de Friddensmissioune vun der Arméi ënnersträichen.

© Luc Rollmann / RTL Télé Lëtzebuerg © Luc Rollmann / RTL Télé Lëtzebuerg © Luc Rollmann / RTL Télé Lëtzebuerg © Luc Rollmann / RTL Télé Lëtzebuerg © Luc Rollmann / RTL Télé Lëtzebuerg © EMA © EMA © EMA © EMA

D'Plaz ass keen Zoufall. D'Avenue de la Liberté ass mat der Liberatioun 1944 associéiert an am aktuelle Spuerkeess-Gebai war och den éischte Siège vun der Ceca, der europäescher Communautéit fir Kuel a Stol.

Aweiung vum Fiddensbam Onkommentéierte Filmmaterial

Schreiwes vum Gouvernement

Le monument en l'honneur des soldats volontaires et de la Musique militaire a été inauguré en présence de S.A.R. le Grand-Duc (06.10.2019)

Communiqué par: état-major de l'armée En date du 6 octobre 2019, la cérémonie d'inauguration du monument à l'occasion du 50e anniversaire du volontariat auprès de l'Armée et du 175e anniversaire de la Musique militaire grand-ducale a eu lieu en présence de S.A.R. le Grand-Duc, du président de la Chambre des députés, Fernand Etgen, du ministre de la Défense, François Bausch, du bourgmestre de la Ville de Luxembourg, Lydie Polfer, et du chef d'état-major de l'Armée, général Alain Duschène.

Installé aux abords de la Place de Metz à Luxembourg-Ville, le monument est orné de la sculpture l'«Arbre de la Paix » de l'artiste Hedva Ser, ambassadrice de bonne volonté et envoyée spéciale de l'Unesco pour la diplomatie culturelle, pour illustrer aussi l'importance que l'Armée luxembourgeoise accorde sur le plan international à la participation aux différentes missions à l'étranger, et notamment aux différentes missions de maintien de la paix.

La sculpture fait appel à l'entente et à la paix entre les peuples en s'intégrant au symbolisme du site et de ses environs, l'avenue de la Liberté, associée à la libération de 1944, et le bâtiment de la Spuerkees qui fut le premier siège en 1952 d'une Europe pacifiée sous les traits de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA).