D’Europäesch Weltraumagence plangt an de nächste Joren op de Mound ze fléien.

Am Astronautenzenter zu Köln gëtt sech aktiv op eng zukünfteg Missioun op den Äerdtrabant preparéiert. Och Lëtzebuerg soll e Bäitrag leeschten. Fir ënner quasi reelle Konditiounen, wéi et se um Mound gëtt, ze trainéieren, baut d'ESA zu Köln eng Moundlandschaft no. Eng Lëtzebuerger Fuerscherin schafft mat dorunner, d'Mounduewerfläch nozebauen.

De Grand-Duché wëll duerch Recherchen an deem Domän weider innovéieren. Lëtzebuerg etabléiert dofir ee Fuerschungs- an Innovatiounszenter fir de Weltraumsecteur, dat gouf um Freideg op enger gemeinsamer Pressekonferenz vum Wirtschaftsminister Etienne Schneider an dem Direkter vun der Europäescher Weltraumagence am Astronautenzenter zu Köln annoncéiert. Den Direkter vun der ESA, de Jan Wörner, huet eng Zesummenaarbecht mat Lëtzebuerg an esou engem Fuerschungszenter confirméiert, et wier hei nëmmen nach eng Formalitéit, datt d'ESA-Memberstaaten zoustëmmen. Dat dierft am November de Fall sinn.