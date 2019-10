Lëtzebuerg wëll en europäeschen Zenter fir Recherche op d'Bee stellen. Dowéinst huet een elo e Kontrakt mam Welt-Leader am Beräich ënnerschriwwen.

De But vun dësem Zenter ass et, fir erauszefannen, wéi ee Ressourcen aus dem Weltall kann ofbauen, ëmwandelen a notzen. Fir dëse Centre de Recherche weider ze bréngen, huet d'Luxembourg Space Agency um Dënschdeg den Owend eiser Zäit e Kontrakt mam Leader an dësem Secteur, der amerikanescher National Aeronautics and Space Administration, kuerz NASA, esou wéi och mat Däitschland ënnerschriwwen.

Esou wäerte béid Agencen an Zukunft an dësem Beräich zesummeschaffen. Dëst weist, datt déi Lëtzebuerger Eruewerung vum Weltall grad eréischt ugefaangen huet.

Schonn zanter 1985 ass de Grand-Duché am Weltall aktiv, dat mam Grënne vun der SES. 20 Joer méi spéit ass Lëtzebuerg du Member vun der ESA, also der European Space Agency ginn. Zanter 2016 huet d'Land dann och ekonomesch Interessien am Weltall ugemellt, spréch, et wëll een hei Ressourcen ofbauen, déi op der Äerd kënne genotzt ginn. Dofir huet sech d'Regierung extra e legal Kader ginn, well ee sech erhofft, datt dës Mineralien eppes kënnen abréngen.

Le Luxembourg a signé un accord de coopération avec la Nasa Ainsi qu'avec l'Allemagne.

Weider Detailer ginn et bei de Kollege vun RTL 5Minutes.