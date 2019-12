Fir dëst Joer rechent de Statec mat enger Croissance, ma nächst Joer géif et nawell zolidd méi lues goen, sou d'Previsioun vum Statistik-Institut.

Fir dëst Joer wäerten et nach 2,8 % ginn. A senger Note de conjoncture déi en Dënschdeg presentéiert gouf, erkläert de Statec, datt d’Weltekonomie méi lues dréint, well se un d'Limitte vun hire Kapazitéiten kënnt. Dobäi kéim nach den Handelskrich, deen d’USA ausgeléist hunn, erkläert den Direkter vum Statec, Serge Allegrezza.

"Wa si sech net eens ginn, wësse mer och, dass héchstwarscheinlech d'Bourssen erëm eng Kéier wäerte falen. Dat huet en negativen Impakt net nëmmen op d'Weltkonjunktur, mä och hei zu Lëtzebuerg. A säit de Moie wësse mer och nach, dass nei Sanktiounen annoncéiert gi sinn, géint verschidde Länner vun der Europäescher Unioun, nieft deenen, déi schonn am Raum stinn. An all dat dréit zur Incertitude bäi."

Duerch dëse Ralentissement wäerten och d'Recettë vum Staat zeréckgoen. Trotzdeem géing et nach Handlungsspillraum fir Investissementer an eng Steierreform ginn, mä d'Politik misst Choixen treffen.

Och um Aarbechtsmarché wier de Ralentissement vun der Konjunktur am nächste Joer ze spieren, andeems manner nei Aarbechtsplaze géife geschaaft ginn, esou de Statec weider.

© Didier Weber / RTL © Didier Weber / RTL © Didier Weber / RTL

D'Previsioune fir de Wirtschaftswuesstem a fir d'Recettë goufe besonnesch 2016 staark no uewen revidéiert. Aktuell wier d'Previsibilitéit awer besser wéi an der Vergaangenheet, sou den Direkter vum Statec. De Serge Alegrezza seet awer och, d’Zuele wieren awer nach méi zouverléisseg, wann de Statec méi Donnéeë géing kréien. Haaptsächlech vun der Steierverwaltung.