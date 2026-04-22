RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Coupe am FuttballDéifferdeng, Rodange, Rouspert an Nidderkuer stinn an den 1/2-Finallen

Jeff Birsens
E Mëttwoch den Owend goufen an der Coupe de Luxembourg all d'1/4-Finalle gespillt.
Update: 22.04.2026 22:13
© Steve Beckers

D'1/2-Finaliste vun der Coupe de Luxembourg dës Joer heeschen Déifferdeng, Nidderkuer, Rodange a Rouspert. Si konnte sech e Mëttwoch den Owend an de 1/4-Finallen duerchsetzen.

Den Titelverdeedeger Déifferdeng huet sech mat enger 2:0-Victoire géint de Racing fir déi nächst Ronn qualifizéiert. No enger enttäuschender éischter Hallschent ouni richteg Golchancë war d'Lokalekipp zu Uewerkuer nom Säitewiessel mat vill Schwong an déi zweet Hallschent gestart a konnt dann och den éischte Gol vun der Partie schéissen. An der 51. Minutt war et de Samir Hadji, dee vum Eelefmeterpunkt äiskal bliwwen ass. Duerno louch weider d'Spannung an der Loft, virun allem well de Racing net opginn huet. Mam zweete Gol vum Rafael Pinto kuerz viru Schluss war de Match dann awer entscheet.

Den Ticket fir d'1/2-Finall huet dann och de Progrès Nidderkuer mat enger 2:1-Victoire zu Biissen geléist. Och hei war déi éischt Hallschent ouni vill Héichpunkte bliwwen. No der Paus waren et dann den Omar Natami an den Ibrahim Baradji, déi mat zwee Goler bannent zwou Minutten de Progrès a Féierung bruecht hunn. Duerch e Selbstgol vum Alex Guett-Guett ass et fir déi lescht gutt 20 Minutten dann nach eemol spannend ginn, ma um Enn sollt et dem Progrès geléngen, déi knapp Féierung iwwert d'Zäit ze bréngen.

Fir béid Ekippen an der Éierepromotioun ass d'Aventure Coupe de Luxembourg dann eriwwer. Fir d'Escher Fola gouf et doheem eng 0:1-Defaite géint Rodange an d'US Feelen huet sech virun den eegene Spectateure misse mat 1:2 géint Rouspert geschloe ginn.

Den Iwwerbléck vun de Resultater

Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.