De leschten Dag vun dësem 2019 steet scho virun der Dier a mam Joreswiessel erwaarden ons och eng ganz Partie Verännerungen.

Dat neit Joer fänkt mat enger Ännerung am Portmonnie un. De Resultater vum Statec no depasséiert den Index dëse Mount de Seuil vun 873,94 Punkten. Den Inflatiounstaux läit domadder bei 1,7 Prozent.

Och wann dat bedeit, dass villes méi deier ginn ass, dierfe sech d'Salariéën vum 1. Januar un op 2,5 Prozent méi an der Paie freeën. Konkret heescht dat, dass pro 1.000€ all Mount 25€ méi um Konto landen.

D'Pensiounen an déi staatlech Subventioune klammen och. Wéini genee de CEDIES ugepasst gëtt, ass awer nach net gewosst, spéitstens fir dat neit akademescht Joer.



A mat de Suen, déi een duerch d’Indextranche um Konto méi huet, kann ee sech jo zum Beispill en Dampmelder uschafen. Déi ginn nämlech vum nächste Joer un an alle Gebaier, wou op d'mannst ee Logement dran ass, obligatoresch.

Beim Kaf vun esou engem Feiermelder sollt ee virun allem oppassen, dass en C E Zeechen drop ass. A wa Batterien dra sinn, ass et wichteg, dës och reegelméisseg ze wiesselen.

Um Beispill vun engem Eefamilljenhaus, soll een op all Stack ee Melder am Gank ubréngen an och nach een an der Schlofkummer. D'Proprietäre vu Gebaier, déi scho stinn, hunn 3 Joer Zäit, fir dës nei Obligatioun ëmzesetzen.

An eng weider Ännerung gëtt et an der Santé : No enger Testphas mat mëttlerweil schonn 59.000 fräiwëllege Patienten, soll am neie Joer de gemeinsame Fleegedossier, oder och Dossier de Soins Partagé, kommen. Dësen elektroneschen Dossier regroupéiert all d'Informatiounen iwwert den Gesondheetszoustand vum Patient. Esou soll d’Kontinuitéit vun der medezinescher Versuergung garantéiert ginn.

Fir de gemeinsame Fleegedossier fir all d’Assuréen kënnen ze generaliséieren, gëtt awer nach op d’Publikatioun vum Règlement Grand-Ducal gewaart.

A weider Informatiounen zum gemeinsame Fleegedossier fannt Dir um Internetsite www.esanté.lu.

An um Sonndeg kucke mir op d’Mobilitéit a wat sech an dësem Beräich am neie Joer verännere wäert.