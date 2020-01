Hien hätt dat net wëlle maachen an et net geplangt. Dat sot de 24 Joer ale Mann en Dënschdeg um Stater Geriicht, dee wéinst Mord ugeklot ass.

AUDIO: Schwanger Frëndin ëmbruecht / Rep. Eric Ewald (14.1.2020)

Am Juli 2018 hat hien zu Réimech seng deemools 22 Joer al Frëndin déidlech mat engem Messer blesséiert, nodeems hie si geschloen hat. De Beschëllegten hat sech no der Dot selwer an d'Long gepickt a missen noutoperéiert ginn, well hien an akuter Liewensgefor war. E puer Deeg drop war hie vum Spidol aus an de Prisong bruecht ginn.

D'Dot wär am spéiden Nomëtteg an der Kiche vum Appartement geschitt. D'Affer wier verblutt, eng Fra, déi an der 6./7. Woch schwanger war, sot en Dënschdeg e Beamte vun der Police judiciaire. Déi jonk Fra war nach op der Plaz verscheet an den Ugeklote mam Helikopter an d'Spidol geflu ginn.

De jonke Mann hätt kuerz virun der Dot mat senger Mamm telefonéiert a gesot, et wär alles an der Rei, awer och gesot: „Mir ginn elo!" En Äddi? De Mann gouf 4, respektiv 5 Deeg dono zweemol op der Intensivstatioun gehéiert. Bei der zweeter Auditioun hat hien, nodeems hie gewuer gouf, dass d'Fra schwanger war, seng 1. Versioun zeréckgezunn, dass d'Affer hien ugegraff an hie sech gewiert hätt.

Déi richteg Versioun war, dass d'Fra hätt wëlle Schluss maachen, hie rose gi wär, e Messer geholl hätt, si erstach a sech selwer blesséiert hätt. D'Koppel war deen Ament 4 Joer zesummen an zwee Méint verloobt gewiescht, obwuel d'Mamm vum Affer net ganz averstane war mam Beschëllegten. Dee war fir si jalous a possessiv. En anere Beamte vun der Police judiciaire huet vu groussen Astéch an d'Broscht geschwat, wouvun der 3 déidlech waren. D'Blessuren hätten op e Messer gepasst.

Um Ufank vun der Sëtzung hat en Neurolog erkläert, den Ugekloten hätt zanter op d'mannst sengem 13. Liewensjoer Epilepsie. Zanter 2017 hätt sech säin Zoustand däitlech verbessert, duerch en neit Medikament. Dono hätt hie manner Krise gehat. Zum Oflaf vun der Dot hätt de Beschëllegten erzielt, hien hätt grouss Hoffnungen an d'jonk Fra gesat, déi sech awer hätt trenne wëllen. Well hie keng Erklärung krut, wär hien aggressiv ginn. Et kéint sinn, dass eng Sécherung duerchgebrannt wär. Fir den Zäitpunkt vun der Dot géif et allzäit kee Beweis dofir ginn, dass eng epileptesch Kris virlouch.

Dëse Prozess, deen op 6 Sëtzungsdeeg ugesat ass, geet e Mëttwoch de Mëtteg virun.