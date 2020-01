Et hätt een an noer Zukunft ganz vill ze dinn, esou de President vun der Integratiounskommissioun Max Hahn e Mëttwoch de Mueren an der Chamber.

Hei gouf den neien Aktiounsplang fir d'Rechter vu Leit mat Handicap vun der Integratiounsministesch Corinne Cahen den Deputéierte presentéiert. Et wär een ambitiéise Plang iwwer 11 Punkte vun der Sensibilisatioun bis eriwwer bei d'Santé. 97 konkret Aktioune wiere bis zum Schluss vum Plang 2024 geplangt.

Et géif ee konkret dru schaffen, Diskriminatioun um Terrain ze eliminéieren. Et wéilt een den ëffentleche Raum méi accessibel maachen, mä och de Wee op d'Aarbecht, esou de Max Hahn. Vum 1. Februar u wäerten assistants à l'inclusion dans l'emploi dofir suergen, dass Leit mat enger Behënnerung entweder op hirer Aarbecht kënne bleiwen, oder och de Wee an den Aarbechtsmarché kënne packen.

De Max Hahn

Och vu Säite vun der CSV-Oppositioun weist ee sech gréisstendeels zefridden. Och wann d'Kritik, datt am alen Aktiounsplang vun 2012 bis 2017 net genuch fir Tutelles a Curatelles gemaach gouf bestoe bléift.

Den CSV Deputéierte Marc Spautz: Ech mengen et sinn emol déi éischt nei Akzenter dodra gesat, mä ech mengen, dass et kloer ass, dass een déi Saachen nach eng Kéier am Detail muss diskutéieren, wéi et mat der Curatelle an der Tutelle ass. Mä och do ass et "Pabeier ass gedëlleg". Et geet elo net duer den Aktiounsplang ze hunn, mä do mussen och elo vum zoustännege Ministère, zesumme mat den Associatiounen , déi Suitte kommen déi noutwenneg sinn, fir och déi Situatioun kënnen ze verbesseren.

De Marc Spautz

Et géif een net all d'Problemer mat dësem Aktiounsplang léisen, esou déi gréng Deputéiert Djuna Bernard. Mat onofhängegen Evaluatiounen 2022 an 2 Joer drop soll d'Situatioun awer ëmmer nees evaluéiert ginn. Et hätt een och punktuell mat zoustännegen Organisatioune geschafft, fir d'Objektiver ze realiséieren.

Den Detail vum Aktiounsplang gëtt e Mëttwoch de Mëtteg am zoustännege Ministère dem Public presentéiert.