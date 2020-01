Fir d'Mënscherechtskommissioun ass de Projet vum Reglement iwwer déi nei berodend Kommissioun, zoustänneg fir mannerjäreg Refugiéeën, net zefriddestellend.

E Mëttwoch op der Pressekonferenz huet de President vun der CCDH Gilbert Pregno virop d'Kompositioun vun där Kommissioun kritiséiert.

Déi véier Memberen, jeeweils ee Vertrieder vum Office National de l'Enfance, dem OLAI, deen entre temps an Office National de l'Accueil ëmbenannt gouf, dem Parquet aus der Stad respektiv vun Dikrech an dem Immigratiounsministère sinn alleguer Vertrieder vum Staat, a wären domat net neutral an net onofhängeg, esou de Gilbert Pregno.

D'Mënscherechtskommissioun begréisst, dass den Ausseminister Jean Asselborn sech op internationalem Niveau staark mécht fir d'Rechter an d'Protektioun vu sougenannten ''Mineurs non accompagnés''. Si bedauert awer gläichzäiteg, dass d'Gesetzer hei zu Lëtzebuerg ëmmer zesummegebastelt wären. D'Regierung hätt besser, sech och bei Sujeten, déi Mënscheliewen concernéieren, vun internationalen Experte beroden ze loossen, betount de President vun der CCDH.

Fir hir Aarbecht méi effizient maachen ze kënnen, mécht d'Mënscherechtskommissioun den Appell un d'Regierung d'Projete vu groussherzogleche Reglementer, d'selwecht ewéi d'Gesetzprojeten, ze publizéieren oder op d'mannst se deenen Organer ze schécken, déi gär direkt en Avis géifen ofginn. Ewéi d'CCDH dat ebe gär géif maachen.