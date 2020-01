Ëmmer nees kënnt et a Fäll vu Blutttransfusiounen zu Komplikatiounen, sief dat bei de ronn 13.700 Donneuren oder bei de Patienten, déi d'Blutt kréien.

Bannent de leschte Joren hëlt d'Zuel vun dëse Komplikatioune bei den Donneuren zou an huet sech zum Beispill 2018 op 300 Fäll chiffréiert, bis November zejoert war dat bei engen 250 Leit de Fall.

Bei de Persounen, déi d'Blutt vun engem Spender kruten, ginn et däitlech manner onerwënscht medezinesch Tëschefäll: dat war zejoert bei 27 Patienten de Fall, 2018 waren et der 24.



Fir dës Chifferen an e Kontext ze setzen, soll ee wëssen, datt et 2018 eng ronn 4.600 Patiente waren, déi an engem vun de Spideeler am Land eng Transfusioun kruten. Alles an allem goufen dat Joer eng 22.500 Sachete Blutt vum Roude Kräiz gesammelt.

Zu de Komplikatiounen zielen ënnert anerem Anemien oder bakteriell Infektiounen, déi duerch d'Blutt vum Donneur iwwerdroe goufen. E Kompensatiounsfong, dee fir des net-gewollt medezinesch Accidenter opkënnt, gëtt et awer nach keen.

Dës Prezisioune gëtt de Gesondheetsminister Etienne Schneider op eng parlamentaresch Fro vun der grénger Fraktiounscheffin Josée Lorsché.