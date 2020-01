Eng Geldstrof vun 1.000 € an e Fuerverbuet vun 30 Méint, wouvun de Wee op d'Schaff ausgeholl ass: Dat war d'Urteel um Stater Geriicht géint e jonke Mann.

Deen hat sech ze veräntweren, well hien am September 2018 mëttes an der Stad ë.a. duerch rout gefuer an net bei engem Zebrasträif stoebliwwe war.

Donieft krut de Mann zum Beispill nach virgehäit, d'Absicht gehat ze hunn, fir unzegoen; op deem Punkt gouf et awer e Fräisproch.