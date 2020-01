Den annoncéierte Spacefong soll an enger éischter Phas mat 70 Milliounen € gespeist ginn. Et ass kee Fong vun der Regierung.

De Lëtzebuerger Staat participéiert mat engem Montant vun 26 Milliounen Euro, d’SNCI (Société Nationale de Crédit et d'Investissement) mat 10 Milliounen Euro a Privatacteuren komme fir de Rescht op. Dat war um Donneschdeg de Moien an der Wirtschaftskommissioun gewuer ze ginn, wou et och eben ëm de Weltallsecteur goung.

Mam Fong, dem Orbital Ventures, sollen an Zukunft StartUppe finanziell ënnert d’Ärem gegraff kréien, déi nach ganz am Ufank vun hire Geschäfter sinn. Eng amerikanesch Firma soll fir de Management vum Fong responsabel sinn. Do wollt de Minister awer keng weider Detailer nennen.

Donieft gëtt de Moment och schonn aktiv un engem zweete Fong geschafft, esou de Wirtschaftsminister Etienne Schneider. Dat ass ee Fong, an deen däitlech méi Sue fléissen, dëst an enger Gréisstenuerdung vun 200 bis 500 Milliounen Euro.

An déi Sue sollen un Entreprise goen, déi schonn eng gewëssen Experienz am Domaine hunn. D’Sue sollen awer net nëmmen an Entreprise fléissen. Et huet een och Erwaardungen. D'Iddi ass och Suen domadder ze verdéngen. De Fong soll ee grousse Rendement hunn, fir den Investisseur Staat. An en soll dozou féieren, dat de Standuert Lëtzebuerg nach méi interessant gëtt, an nach méi Firmen op Lëtzebuerg ugezu ginn, sou den Etienne Schneider.

Um Donneschdeg de Moie war et dann och d’Presentatioun vum fuschneien Aktiounsplang, deen d’Joren 2020 bis 2024 couvréiert. De Plang stoung zwar net um Ordre du Jour vun der Chamberkommissioun. Dat well en eréischt frësch aus dem Drock ass. Konkret wëll een seng Strategie weider suivéieren, an sech op Acquisen vun de leschte Joren baséieren.

© Nadine Gautier (Radio)

Etienne Schneider: Mat deem Plang hu mir et méi strukturéiert op de Pabeier bruecht. Wat ass déi nächst Joren ugesat.

E Projet, deen an Zukunft ufält, ass de Lancement vun engem Microsatelitt, made in Luxembourg. Dee gouf hei zu Lëtzebuerg zesummegesat. Derhannert stinn d’Lëtzebuerger Entreprise Lux Space an ee kanadesche Fournisseur. Mat deem Satellit solle Schëffer op der ganzer Welt kënnen identifizéiert an suivéiert ginn, heescht et.

Tëscht 2012 an 2018 ass d’Zuel vun den Aarbechtsplazen am Weltraumsecteur ëm 31 Prozent an d’Luucht gaangen. D’Zuel vun den Entreprisen hei zu Lëtzebuerg hu sech quasi verduebelt.

An d’Zukunft gekuckt, heescht et datt, Lëtzebuerg déi nächst Joer am Kader vun de Programmer vun der ESA oder aneren Initiativen Contributioune vun ëm déi 198 Milliounen Euro maache wäert.

PDF: Luxembourg Space Agency - Nationalen Aktiounsplang

PDF: Pressecommuniqué

Offiziellt Schreiwes

Présentation du plan d'action national en matière de sciences et technologies spatiales 2020-2024 (16.01.2020)

Communiqué par: ministère de l'Économie En date du 16 janvier 2020, le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Étienne Schneider, a présenté lors d'une réunion de la commission parlementaire de l'Économie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace, le Plan d'action national en matière de sciences et technologies spatiales pour la période 2020-2024. Le plan trouve son origine en 2005 lorsque le Luxembourg est devenu État membre de l'Agence spatiale européenne (ESA).

Assurant la continuité de la politique de développement économique du secteur spatial, l'objectif principal du Luxembourg pour la période 2020-2024 est de se positionner sur les technologies du futur, de développer l'écosystème, d'encourager le développement de produits, d'applications et de services récurrents à haute valeur ajoutée ayant des opportunités commerciales. Les domaines visés sont les télécommunications et les applications au sens large, ainsi que l'utilisation des ressources spatiales.

Propositions pour le futur



Dans le cadre du programme de recherche en télécommunications par satellite (ARTES), une grande partie de la contribution luxembourgeoise sera dédiée aux lignes stratégiques suivantes: «Moyens spatiaux pour la 5G», «Systèmes spatiaux pour la sûreté et la sécurité (4S)» et «Télécommunications optiques – ScyLight».

La ligne stratégique 5G sera vitale pour l'avenir des télécommunications spatiales et déterminante dans la transition vers le numérique. En effet, l'avènement de la 5G en tant que nouvelle norme applicable à la prochaine génération de télécommunications mobiles favorise la création d'un réseau associant différentes technologies: terrestre cellulaire, Wi-Fi et satellite. Cette ligne stratégique va s'employer à ce que les réseaux satellitaires soient pleinement pris en compte dans la définition de la norme 5G.

La ligne stratégique 4S permet de préparer l'industrie et les opérateurs au futur programme EU GOVSATCOM de l'Union européenne, mais également de manière plus globale, au marché commercial des télécommunications par satellite sécurisées.

La ligne stratégique Télécommunications optiques – ScyLight se place dans la continuité du projet QUARTZ et vise à atteindre l'excellence industrielle et la domination du marché des télécommunications optiques spatiales qui permettent d'atteindre des performances inédites en matière de débit de transmission, de sécurité et de résilience des données.

Le Luxembourg a également rejoint pour la première fois le programme d'exploration robotique et humaine afin de soutenir l'initiative SpaceResources.lu et d'associer l'ESA à cette dernière, notamment pour le volet du développement des activités sur la Lune. La participation dans le volet lunaire du programme E3P et dans le Centre d'innovation européen pour les ressources spatiales permettront ainsi de supporter les projets de recherche et de développement des entreprises et des laboratoires de recherche luxembourgeois en les intégrant dans des projets à échelle européenne.

En ce qui concerne l'exploration des astéroïdes, le Luxembourg soutiendra également les missions HERA (Juventas) et M-ARGO. L'objectif du CubeSat Juventas sera de caractériser l'astéroïde binaire Didymos et sa lune. Ceci permettra de développer une compétence mission «Deep Space» et une compétence radar basse fréquence au Luxembourg. Le Luxembourg pourra également bénéficier des données acquises par Juventas, afin notamment d'alimenter la base de données du centre d'innovation pour les ressources spatiales. À la différence de Juventas qui voyagera avec la mission HERA, M-ARGO a pour vocation de développer les technologies critiques qui permettront à un CubeSat de rejoindre le «Deep Space» et d'assurer le rendez-vous avec un astéroïde de façon complètement autonome.

Pour la période 2020-2024, la contribution du Luxembourg aux programmes obligatoires et facultatifs de l'ESA ainsi qu'aux initiatives nationales, bilatérales et multilatérales s'élèvera à 198,51 millions d'euros.

Accomplissements depuis 2016



Depuis 2016, dans le cadre de l'initiative SpaceResources.lu, différentes actions ont été entreprises sur le plan politique, juridique et règlementaire, sur le plan de la recherche publique et de l'enseignement supérieur, ainsi que sur le plan économique et financier. Plusieurs événements importants se sont déroulés durant les 4 dernières années, tels que la création de l'agence spatiale luxembourgeoise, la mise en place d'un «Interdisciplinary Space Master» à l'Université, la signature d'une multitude d'accords avec d'autres pays et organisations (ESA, NASA, DLR, BEI, etc.), l'adoption de la loi sur l'exploration et l'utilisation des ressources de l'espace, ou le lancement du LSA Data Center.

Par exemple, dans le programme SAT-AIS, un des programmes phare du Luxembourg depuis 2012, LuxSpace – l'intégrateur de microsatellites luxembourgeois - et exactEarth – un fournisseur canadien de services AIS (Automated Identification System) – se sont associés pour développer un microsatellite 9(E-SAIL) ayant pour but d´identifier et de suivre les navires dans le monde entier. Le satellite offre des performances de détection bien plus élevées que ses prédécesseurs. Il est maintenant prêt à être livré et le lancement sur le lanceur Vega est prévu dans les 3 prochains mois. Ce sera le plus gros satellite «Made in Luxembourg» dans l'espace.

Entre 2012 et 2018, le nombre d'emplois dans le secteur a augmenté de 31%. Pendant la même période, le nombre d'entreprises a doublé. La valeur ajoutée brute créée a connu une hausse de 21,7% en termes absolus entre 2012 et 2018.

Les objectifs stratégiques

Révisé tous les 4 ans dans le cadre des Conseils ministériels de l'ESA, le plan d'action national en matière de sciences et technologies spatiales décrit les différents projets que la participation aux différents programmes de l'ESA permet de mener à bien au sein de la communauté du secteur spatial luxembourgeois. Les objectifs stratégiques tels qu'énoncés à l'origine restent inchangés pour la période 2020-2024:

• Contribuer à la diversification et à la pérennisation des activités économiques au Luxembourg par une démarche proactive;

• Consolider et mettre en valeur les compétences existantes dans les services des médias et communications par satellite;

• Contribuer à renforcer la position compétitive des entreprises et des organisations de recherche publique dans le secteur spatial;

• Développer les compétences dans le secteur et amplifier l'intégration des acteurs luxembourgeois dans les réseaux internationaux.