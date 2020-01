D'Gemengegewerkschaft FGFC reegt sech op iwwer ongläich Behandlunge beim Personal an de Museksschoulen.

Am Kader vun der Reform vun de Conservatoiren an de Museksschoulen hätt een deels zolidd Diskrepanze festgestallt, wat d'Unerkennung vun Diplomer an d'Gehälterstruktur ugeet.

D'FGFC schwätzt vun Diskriminéierungen déi net kéinte sinn an huet eng Entrevue mam Educatiounsminister Claude Meisch an der Inneministesch Taina Bofferding ugefrot.