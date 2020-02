Déi Chifferen deelt d'Familljeministesch op Basis vun enger entspriechender Fro vum Sven Clement vun de Piraten mat.

Et ass e Fakt - och zu Lëtzebuerg ass d'Aarmut e Sujet. Eurostat no, läit den Aarmutsrisiko viru sozialen Hëllefen a Subsiden bei 29%. Bei jonke Männer a Fraen ass dee Risk besonnesch héich. D'Heizen am Wanter stellt fir des Stéit dann och e Probleem duer, an d'Zuele vun den entspriechenden Hëllefen soe genuch: sou goufen zejoert vun den 30 Offices Sociaux ëmmerhi ronn 190.000 Euro un eng 410 Stéit am Land ausbezuelt, déi d'Käschte fir Elektresch, Gas oder Mazout net droe konnten.

PDF: Äntwert op parlamentaresch Fro vum Sven Clement

D'précarité énergétique ass also en Thema, a gëtt entspriechend an de Sozialbüroe vun de Gemengen traitéiert, wou d'Hëllefen decidéiert an ausbezuelt ginn.