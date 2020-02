Vill méi, wéi am Dezember, ass een an der Ëmwelt- a Klimakommissioun net gewuer ginn. Dat war duerch d’Reien d’Ausso vun den Deputéierten.

De Klima- an Energieplang soll net nëmmen ambitiéis an innovativ sinn, mä och sozial gerecht. Ma wéi eng sozial Mesuren an deem Pak dra solle kommen, doriwwer war en Dënschdeg de Moien no der Chamberkommissioun vun der Ëmwelt an der Energie net vill gewuer ze ginn.

Déi zoustänneg Ministere Claude Turmes a Carole Dieschbourg waren an d’Kommissioun geruff ginn, fir hei Erklärungen iwwert de nationale Klima- an Energieplang ze ginn, nodeems et am Dezember eng Consultatiounsdebatt gouf an de leschte Freiden de Regierungsrot dem Plang de Feu vert ginn huet. Et géife sech nach eng ganz Partie Froe stellen, sot no der Kommissiounssitzung d’CSV Fraktiounspresidentin Martine Hansen. D’Dokument, wat elo um Dësch läit, wier zwar méi déck. Um Inhalt hätt sech awer näischt geännert.

Martine Hansen: Wéi gesot, d'Ziler si ganz ambitiéis, mä wéi se sollen erreecht ginn, ass mir nach ëmmer net ganz kloer. Zweetens mir hunn am Dezember ganz vill Mesuren a Propositioune gemaach, an et ass keng eenzeg Propositioun iwwerholl ginn. Esouvill zum Respekt vis-à-vis vun der Chamber. Firwat hu mir diskutéiert? An drëtten: Mir soen ëmmer, dat Ganzt muss positiv begleet ginn. Et duerfe keng nei sozial Härtefäll entstoen an ech gesinn net, wéi déi hei solle verhënnert ginn. Wa vun Ausgläichsmesure geschwat gëtt, da gëtt ëmmer nëmmen iwwert déi sozial schwaach Schichte geschwat. Dat heescht, et gesäit esou aus, datt déi Familljen, déi elo d'Allocation de vie chère kréien, ee sozialen Ausgläich kréien. Datt déi aner, dat sinn der awer ganz vill, déi net vill verdéngen, dann op den zousätzleche Käschte sëtze bleiwen. An dat ka net sinn.

Op de Käschtepunkt vun all de Mesure vum ambitiéise Plang, dee bis 2030 leeft, war de Claude Turmes widderwëlleg agaangen. Et géif ee mam Plang méi Aarbechtsplazen a Wirtschaftskraaft schaffen. De Minister erkläert, datt de PIB ëm 900 Milliounen Euro zouhuele wäert, dat op 10 Joer gekuckt.

D’Objektiver vum Plang sinn et, bis 2030 d’Part vun den erneierbaren Energien op 25 Prozent ze héijen, de Moment läit ee bei 11 Prozent. D’CO2-Emissioune sollen hei am Land bis 2030 ëm 55 Prozent reduzéiert ginn an de Grand-Duché bis 2050 klimaneutral ginn.

De Klimaplang ass als Feuille de Route gemengt, huet de Minister Claude Turmes erkläert. Op Basis vun där kéinten an Zukunft Mesure gesetzlech verankert ginn, déi als Iddi am Klimaplang dra stinn. Vun e Mëttwoch un ass dee Plang vun engen 200 Säiten och fir de Publique accessibel. An et wier een och net ofgeneigt, Iddie an de Plang mat afléissen ze loossen. Och déi vun der CSV. Wärend der Consultatiounsphas gesäit ee verschidden Acteuren aus verschiddene Secteuren, zum Beispill d’Fedil. Enn Mäerz ass déi ëffentlech Consultatioun eriwwer. Am Abrëll soll de net contraigannte Klima- an Energieplang dann op Bréissel geschéckt ginn.