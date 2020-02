Zënter 2015 geréit d'Polvermillen ëmmer nees an d'Gespréich. Um fréieren Industrie-Site entsteet jo e ganz neie Quartier mat bis zu 600 Awunner.

Ier ka gebaut ginn, muss de Promoteur sech awer ëm d'Assainissement vum Areal bekëmmeren, virun allem do, wou déi chemesch Botzerei stoung, si geféierlech Stoffer am Buedem, déi den Ament vun enger spezialiséierter Firma eliminéiert ginn. D'Aarbechte lafen ënnert engem groussen Zelt, fir dass d'Géigend ronderëm net soll belaascht ginn, a genee dat Zelt huet elo ferm ënnert dem Stuerm gelidden.

Zelt op der Polvermille beschiedegt/Reportage Monique Kater

An der Nuecht op e Méindeg ass et drënner gefuer, d'Sabine, an huet dat enormt Zelt direkt nieft der Uelzecht zolidd gerëselt. Do hält dann och d'Fixatioun vun de stabille Panneauen a Baatschen aus PVC net méi duer, mam Resultat, dass d'Zelt alles anescht ass wéi dicht. Well d'Leit ronderëm beim Chantier vun Ufank un Transparenz gefrot hunn, gëtt et reegelméisseg Echangen tëscht Promoteur an dem Interesseveräin. Net vu Muttwëll, a bei esou Aarbechte virun allem net op d'liicht Schëller ze huelen, insistéiert d'Malou Muschang, Presidentin vum Syndic:

"Verschidden héich kriibserreegend Stoffer erausgeholl, déi sech am Kontakt mat der Loft opléisen. All zwou Wochen kontaktéiert de Promoteur eis, mä d'Analyse si ganz schwéier ze verstoen".

E Méindeg de Moien gouf si dann och direkt vum belsche Promoteur Immobel am d'Bild gesat, et hätte sech Deeler vum Zelt lassgerappt, mä et géif keng Gefor fir Mënsch an Ëmwelt ginn. Illustréiert gouf d'Schreiwes mat Fotoen, déi d'Wäerter vum spezielle Moossapparat gewisen hunn. Op deene verschiddene Plazen, iwwerall Null Belaaschtung. Si géife reegelméisseg e puer mol am Dag d'Loft baussent dem Zelt kontrolléieren a banne géif stänneg gemooss, seet d'Firma déi sanéiert. Dat klengt alles u sech jo ganz gutt, ganz iwwerzeegt, ass d'Malou Muschang vum Interesseveräin Polvermillen dann awer net:

"Mir fillen eis net sécher a mir hunn als Syndic no engem Plang B gefrot, fir de Fall wou eppes géif geschéien. Mir kréien zanter Jore gesot, och vun der Ëmweltverwaltung, dass alles honnert prozenteg sécher ass. Mir gesi jo elo wat geschitt ass: et ass näischt sécher!"

Immobel präziséiert eis géigeniwwer, dass esou e Plang B wierklech net néideg wier. D'Explikatioune vum techneschen Direkter ginn et en Dënschdeg den Owend um RTL Radio an op Télé Lëtzebuerg.