E Méindeg den Owend huet de Gesondheetsministère matgedeelt, datt sech ee franséische Resident, deen zu Lëtzebuerg schafft, mam Covid-19 ugestach huet.

Wéi et am Communiqué heescht, hätt sech déi Persoun a Frankräich infizéiert. De Patient gëtt a Frankräich traitéiert.

Weider gëtt vun der Santé recommandéiert, dass all Evenement, bei deem méi wéi 1.000 Persounen an zouene Raim zesummekommen, soll ofgesot oder verréckelt ginn.

Wie sech iwwert de Coronavirus informéiere wëll, kann dat iwwert d'Hotline 8002 8080 maachen oder iwwert den Internetsite vum Gouvernement. Wann ee sollt mengen, Symptomer ze hunn, an ee grad aus enger Risikoregioun zeréck koum, soll een net bei den Dokter oder an d'Urgence goen, mä d'Hotline uruffen. Well ee soss aner Persoune kéint mam Coronavirus ustiechen.

Communiquéë vum Gesondheetsministère

COVID-19 au Luxembourg : Première infection diagnostiquée auprès d'un frontalier (09.03.2020)

Communiqué par: ministère de la Santé La Direction de la santé informe qu'une infection avec le coronavirus COVID-19 a été diagnostiquée aujourd'hui auprès d'un travailleur frontalier, résidant en France. L'infection a eu lieu en France.

La personne concernée est prise en charge dans son pays de résidence. L'enquête concernant les personnes avec lesquelles elle était en contact sur le territoire national est effectuée par l'Inspection sanitaire de la Direction de la santé.

La Direction de la santé continuera à informer le public de manière régulière.

Le public est invité à consulter la FAQ disponible sur le site www.gouvernement.lu/coronavirus pour les renseignements d'ordre général et les gestes de prévention à adopter ou d'appeler la hotline sous le numéro 8002 8080.

Le gouvernement tient à rappeler que les personnes présentant des symptômes d'une infection (toux, fièvre ou problèmes respiratoires) et rentrant d'une zone à risques ou ayant été en contact avec une personne infectée, ne doivent pas se rendre chez le médecin ou aux urgences, mais sont censées contacter le 8002 8080 ou, en cas d'urgence, le 112. Finalement, elles sont appelées à ne pas rendre visite à des personnes vulnérables.

COVID-19 : Recommandation de la Direction de la santé concernant les événements rassemblant plus de 1000 personnes (09.03.2020)

Communiqué par: Direction de la santé

Tenant compte de l'évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 dans nos régions limitrophes, considérant les mesures mises en place dans d'autres pays européens en général et dans nos pays voisins en particulier, et compte tenu de l'évolution des cas d'infection diagnostiqués au Luxembourg, il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour limiter davantage la propagation du virus sur notre territoire.

En effet, les mesures de confinement à elles seules ne sauraient suffire à endiguer la propagation du virus.

Etant donné que les rassemblements publics favorisent la transmission du virus, la Direction de la santé recommande de ne pas organiser, voire de reporter, des événements qui rassemblent de manière simultanée plus de 1.000 personnes en milieu confiné.

Cette recommandation s'inscrit dans un souci de protection de la santé publique de notre population en prévenant la propagation du coronavirus et en réduisant la multiplication potentielle des chaînes de transmission en présence de manifestations où les participants se trouvent souvent très près les uns des autres. Par ailleurs, les manifestations de cette envergure s'adressent souvent à un public international. Dans une telle situation, la traçabilité des contacts est difficile, voire impossible.

L'activité normale des écoles, commerces, entreprises, transports publics, centres commerciaux, restaurants et bars n'est pas concernée par cette recommandation.