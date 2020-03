Lëtzebuerger fënnt een der iwwerall op der Welt. Sou sinn di meeschten och elo vun der Pandemie betraff.

An 166 Länner si Fäll vum Coronavirus bis ewell nogewise ginn (Stand: 19.03.2020 W.H.O.)

Mir hunn nogefrot a krute Videoe vun de Lëtzebuerger déi am Ausland wunnen erageschéckt. Wéi ass d'Situatioun an hirer Stad? Wéi fillt sech den Alldag bei hinnen un? Temoignagen aus allen Ecker vun der Welt.

Neiséiland

De Steve Heinen lieft a schafft zënter 2016 mat senger Famill zu Auckland.

“Déi grouss Suerge momentan sinn ekonomesch Konsequenzen. Neiséiland ass e klengt Land an extrem exportofhängeg. A well et eng kleng Wärung huet, als Beispill, ass de neiséilänneschen Dollar elo scho méi gefall wéi den Euro.”

Chile

D’Diane Catani lieft zënter 11 Joer zu Santiago de Chile, wou si den « Teatro Bus” gegrënnt huet. Eng Associatioun déi gratis Theaterworkshops am Aarme-Véierel vu Santiago ubitt.

“Am Moment fillen ech mech en bëssen onsécher wat d’Zukunft hei an dësem Land ugeet"

Kanada

D’Nora Bohler ass fir e Studentenaustausch zënter Dezember 2019 zu Montreal. Hat studéiert Geschicht am Bachelor.

“Ob ech elo hei isoléiert sinn oder doheem, mécht keen allzegroussen Ënnerscheed."

U.S.A. - New York City

De Georges Krombach wunnt zënter 2018 mat senger Famill zu Manhattan a schafft do fir eng Lëtzebuerger Firma.

“New York ass eng Staat déi ass ewéi d’Fouer, mee all Dag, voll mat Leit, voll mat Energie, voll mat Faarwen, mat Luuchten, mat Kaméidi, du héiers keen aneren. Mee am Moment ass d’Fouer zou hei an et ass ewéi eng Geeschterstad. D'ass ganz impressionnant an et kritt een Angscht.”

U.S.A. - Oxford, Ohio

D’Claudia Zaunz wunnt zënter August 2018 zu Oxford am Bundesstaat Ohio, a studéiert do op der Miami University Englesch a Journalismus.

“Mir kruten elo vill Maile vun der Uni fir ze soen dass d’Situatioun urgent ass an dass mer sollen heem goen, sou laang mer nach kënnen. Et einfach elo dausende vu Studenten hei geplënnert an heemgefuer. Di lescht Deeg huet een just nach Autoe gesinn, d'Leit hunn hier Saachen agepaakt, si lo hei ofgereest. D’Staat ass wierklech lo bëssen eidel. Et weess een net wierklech wou ee soll higoen.”

Republik Kongo – Odzala-Kouoka Nationalpark

D’Lynn Gindorff wunnt a schafft zënter engem Joer als Safari Guide am Odzala Discovery Camp an der Republik Kongo.

“Mir verfollegen natierlech all Dag wat doheem geschitt. Ee vun eis ass aus Italien. Seng Elteren, seng Famill si scho säit 3 Woche wierklech a Quarantän. Setzen doheem fest. Et kann een näischt maachen. Et weess een natierlech och wann een doheem wier kéint een näischt maachen.“

Opruff: Sidd dir am Ausland a wëllt eis matdeelen wéi d’Situatioun bei iech ass dann schéckt eng Email op magazin@rtl.lu