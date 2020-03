Den Impakt vun der Coron-Kris op d'Ekonomie misst am Fong an der Zäit limitéiert sinn, sou de Statec an enger Nott am Zesummenhang mat der Pandemie.

Allerdéngs kéinten et och laangfristeg Konsequenze ginn, wéi eng Verschlechterung vun de Staatsfinanzen, Faillitten an der Privatwirtschaft oder nach méi laang Zäit am Chômage fir eenzel Persounen. Allgemeng wier et awer nach ze fréi, fir den Impakt op d'wirtschaftlech Previsiounen ze berechnen, well den Impakt haaptsächlech op d'nächst Joer wäert falen. Dat Eenzegt wat sécher wier, wier, datt dëst Joer wirtschaftlech gesinn, wesentlech méi schlecht wäert si wéi erwaart. Links PDF: Schreiwes vum Statec