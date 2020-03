"Bis spéitstens dëse Freide wësse mer, wéi et mat der Schoul no der Ouschtervakanz viru geet." Dat huet den Educatiounsminister op Nofro hi confirméiert.

D'Regierung géif op Recommandatioun vun de Gesondheetsexperten d'Decisioun treffen, wéini, respektiv ob d'Schoule virum Summer nach emol opginn. D'Aufgab vum Gesondheetsministère wier et op all Zenario preparéiert ze sinn. Fir d'Premièrë wier awer lo scho kloer, dass d'Exame sech reng op déi Matière wäerte bezéien, déi bis den 13. Mäerz an der Schoul behandelt ginn ass. Et géif een op alle Fall haut dovun ausgoen, dass ënner regulären oder och exzeptionellen Ëmstänn d'Premièresexame kéinten ofgehale ginn an d'Schüler och am regulären Delai hiren Diplom kéinte kréien.