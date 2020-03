Bis e Méindeg waren d'Aktivitéite vun ArcelorMittal um Belval, zu Déifferdeng an zu Rodange wärend 7 Deeg wéinst der Corona-Pandemie ausgesat.

Et hätt een d'Produktioun relancéiert, well een d'Kontinuitéit vun der ekonomescher Aktivitéit wéilt garantéieren, esou ArcelorMittal an engem Schreiwes. Et géif een awer weiderhin déi streng Sécherheets- an Hygiènesvirschrëfte komplett respektéieren.

Op zwee Sitten, zu Biissen an zu Dummeldeng, ass d'Produktioun weiderhin ënnerbrach, well et hei u Personal feelt wéinst ënnert anerem Krankeschäiner an Autoisolement.

Bis den 1. Abrëll gëtt zu Biissen nëmmen um strikte Minimum geschafft. Zu Dummeldeng fänkt d'Aktivitéit erëm den 2. Abrëll un. Déi Produiten, déi allerdéngs elo scho fäerdeg sinn fir ausgeliwwert ze ginn, ginn expediéiert.

© Domingos Oliveira / RTL

Communiqué

Après quelques jours de suspension d'activité, ArcelorMittal a décidé de relancer la production sur les sites de Belval, Differdange et Rodange ce lundi 30 mars.

La situation sanitaire est exceptionnelle et nous accordons la plus haute priorité à la protection de nos équipes. Pour autant, il est essentiel que les activités de production puissent reprendre et se poursuivre, afin de contribuer à la continuité de l'activité économique et de servir les intérêts de toutes nos parties prenantes, y compris notre personnel, nos clients et les communautés auprès desquelles nous opérons.

Les opérations de redémarrage sont techniquement bien connues de tous nos employés qui vont continuer de suivre une série de mesures sanitaires renforcées.

Dans cette période difficile et extraordinaire, ArcelorMittal se mobilise pour poursuivre son activité industrielle dans les meilleures conditions sanitaires pour ses employés, et continuer ainsi de fournir une qualité de produit et de service à ses clients irréprochable.

Par ailleurs, en raison du nombre croissant d'absences au sein des équipes pour différentes raisons (garde d'enfants, arrêt maladie, auto-isolement, quarantaine, ...), les sites de Bissen et de Dommeldange n'étaient plus en mesure d'assurer le bon fonctionnement des installations dans le respect des procédures garantissant la sécurité des personnes et des équipements.

La tréfilerie de Bissen a décidé de suspendre son activité du 25 mars au 1er avril inclus. Le site de Dommeldange en a fait de même à compter du 26 mars jusqu'au 2 avril. Durant cette période, les activités sont réduites au strict minimum. Les expéditions de produits finis sont assurées au mieux avec les équipes présentes afin de répondre aux attentes de nos clients, et dans le strict respect des règles sanitaires.