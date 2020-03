Et ass e Schlag an d’Gesiicht fir all déi, déi sech dagdeeglech ëm déi schwächst Memberen an eiser Gesellschaft këmmeren.

Sou steet et an engem Communiqué vum OGBL, deen iwwerschriwwen ass mat: "D’Helde vun eiser Gesellschaft gi vun hiren Employeuren ausgenotzt." D’Aarbechtsverbänn aus dem Fleege- a Sozial-Secteur FEDAS a COPAS géife probéieren, d’Drosselung vun der Aarbechtsaktivitéit um Réck vun hire Salariéen auszedroen. Sie géifen hir Memberen, also d’Träger-Institutiounen derzou opruffen, fir systematesch sämtlech Aarbechtsstonne vum Personal op e Minimum vun 80% ze reduzéieren. Esou kéinte Gesondheetsberuffer, Educateuren oder Sozialaarbechter pro Woch 20% vun hiren Aarbechtsstonne gestrach kréien. Fir e Vollzäit-Salarié wieren dat ëmmerhin 32 Stonnen de Mount. Och a verschiddene Spideeler wier esou eng Tendenz ze verzeechnen, schreift den OGBL. Fir de Minus ze kompenséieren sollten d’Salariéen da systematesch an de Méint no der Kris Iwwerstonne leeschten, ouni finanzielle Surplus. Den onofhängege Gewerkschaftsbond seet kategoresch NEE zu esou reng wirtschaftlechen Iwwerleeungen. PDF: Offiziellt Schreiwes vum OGBL