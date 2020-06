Zanter enger Woch sinn d'Tester op de Coronavirus an den Alters- a Fleegeheemer am Land ofgeschloss an d'Resultater leie vir.

Alles an allem waren et 13.000 Leit, déi proposéiert kruten, fir sech fräiwëlleg op Covid-19 testen ze loossen. An 49 Cipaen hu sech deemno ronn 5.500 Pensionnairen teste gelooss, wat engem Taux vu ronn 92% entsprécht. 10 eeler Persounen goufen positiv getest. Och d'Personal konnt sech teste loossen: vun de ronn 8.000 Mataarbechter hu sech ronn 6.400 Persoune préiwe gelooss. Dat mécht en Taux vun 81% aus. Genee eng Dosen Tester ware positiv. 3 Strukturen hunn hir Tester selwer gemaach. Dës Zuelen gi vun der Gesondheetsdirektioun verschafft a mussen nach an den entspriechende Fichier integréiert ginn. All dës Prezisioune liwweren d'Gesondheets- an d'Familljeministesche Lenert a Cahen op eng entspriechend parlamentaresch Fro vum ADR-Deputéierte Fernand Kartheiser. D'Ministesche preziséieren och, datt d'ganzt Personal d'selwecht behandelt gëtt; also och, wa si zum Beispill aus besonnesch betraffene Regioune kommen, wéi dat jo am Grand Est de Fall war. Deemno gi Leit mat Covid-19-Verdachtssymptomer vun der Aarbecht ausgeschloss, fir sech da sollen testen ze loossen. Bilan vun de Covid-19-Tester bei de Primaner Aner Test-Chiffere liwweren dann d'Ministere Lenert a Meisch zu de Premièresschüler, déi getest goufen, éier se nees de 4. Mee zréck an d'Lycéeë gaange sinn. Vun dësem Test hunn 2.340 Primaner Gebrauch gemaach. 10 Tester ware positiv, dëst entsprécht enger Prevalenz vun 0,43%. D'Participatioun vun den invitéierte Primaner, fir sech fräiwëlleg engem Test z'ënnerzéien, lounch bei engem Taux vun 38%, e mitigéierte Succès also. E weideren Echantillon vun 161 weidere Secondaire-Schüler gouf iwwerdeems ugangs Mee getest. Hei war nëmmen een Test positiv, wat eng Prevalenz vun 0,61% entsprécht. Och op Basis vun dësen rassuranten Informatiounen a Prevalenz-Chiffere gouf decidéiert, fir d'Schoulen nees opzemaachen, sou d'Ministere Lenert a Meisch, déi och präziséieren, datt anescht wéi an den USA, Holland oder Kanada hei am Land aktuell keng medezinesch Covid-Etüde mat Kanner gemaach ginn. Links PDF: Äntwert vum Paulette Lenert a Claude Meisch op eng parlamentaresch Fro vum Fernand Kartheiser iwwer Tester bei Kanner (8.6.2020)

