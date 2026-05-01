De laangjärege Buergermeeschter vu Mäertert-Waasserbëlleg Gust Stefanetti ass dout. Deemno hätt déi lokal LSAP-Sektioun déi traureg Nouvelle erreecht, dass hire Member e Freideg gestuerwe wär.
De Gust Stefanetti war vun 1982 bis 2016 am Gemengerot. Vun 1985 bis 2000 war hie Schäffen, an am Joer 2000 war hien de Buergermeeschter vu Mäertert-Waasserbëlleg ginn. 2016 hat hien aus gesondheetleche Grënn demissionéiert.
Dat selwecht Joer gouf de Gust Stefanetti och zum Éierebuergermeeschter vun der Gemeng ernannt. D'LSAP verléiert domat e Member, deen seng Parteikaart schonn 1982 kritt hat.