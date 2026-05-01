No Interceptioun vu Global Sumud FlotillaXavier Bettel confirméiert, datt Lëtzebuerger Residenten u Bord waren a kritiséiert Israel

Claude Zeimetz
De Lëtzebuerger Ausseminister Xavier Bettel huet en Donneschden an der Chamber confirméiert, datt zwee Lëtzebuerger Residenten den Ament mat der sougenannter Global Sumud Flotilla ënnerwee sinn.
Update: 01.05.2026 08:34
Et géif sech ëm eng Franséisin an en Italiener handelen. Israel huet op en Neits eng ganz Partie Hëllefsbooter am internationale Gewässer gestoppt. Rieds geet vun iwwer 20, déi virun der griichescher Côte ënnerwee waren. Op engem vun deene Booter war och de 37 Joer ale Mann aus Italien, deen zu Lëtzebuerg wunnt. Dat haten déi Responsabel vum Lëtzebuerger Mouvement fir Gaza matgedeelt. Den DP-Ausseminister huet d'Virgoe vun Israel en Donneschden op der Chambertribün duerchaus schaarf kritiséiert a sot, et hätt een och géintiwwer den israeeleschen Autoritéiten insistéiert, dat internationaalt Recht misst respektéiert ginn. Och Däitschland an Italien hu gëschter en Appel un Israel gemaach d'Vëlkerrecht anzehalen.

Anescht wéi d'Lëtzebuergerin Nora Fellens Huberty, déi d'lescht Joer interceptéiert gi war wéi se mat der Global Sumud Flotilla ënnerwee war an duerno vun den israeeleschen Autoritéiten festgehale gouf, wieren den Italieener an déi aner Persounen all op Kreta bruecht ginn. Déi pro-palästinensesch Aktivisten hu wëlles, d'israeelesch Séiblockad vun der Gazasträif ze duerchbriechen an Hëllefsgidder an d'Konfliktregioun ze bréngen.

Frustréiert sot sech de Lëtzebuerger Ausseminister, datt et bis elo ënnert den Europäer keng Majoritéit gëtt fir Sanktioune géint Israel. Och Diskussiounen iwwert eng Eegeninitiativ mat der Belsch an Holland wier duerchaus komplex. Dobäi wier de Libanon amgaangen en "zweet Gaza" ze ginn, sou de Xavier Bettel.

Global Sumud Flotilla 2026
Israeelesch Marinn interceptéiert 21 Booter, Lëtzebuerger Resident u Bord

Am meeschte gelies
Police sicht Zeien
24 Joer al Automobilistin bei Accident hei vir an Däitschland gestuerwen
Fotoen
No bei der franséischer Grenz
Kierch vu Montenach verbrannt
Fotoen
Grand-Duce Guillaume, Henri a Grande-Duchesse Stéphanie ënnert den Invitéen
Schweedesche Kinnek Carl XVI. Gustaf feiert säin 80. Gebuertsdag
Fotoen
2
Am Süde vu Paräis
Bus fält an d'Seine, alleguer Passagéier konnte gerett ginn
Fotoen
"Dir sidd also de Wollef am Schofspelz"
Kritik un der ADR wärend Chamberdebatt iwwert Integratioun
Audio
32
Weider News
"Firwat sollt ech et net maachen?"
US-President Trump dreet och Spuenien an Italien mat Ofzéie vun Truppen
4
Ein am Mittwoch im Zentrum Londons aufgetauchtes Standbild ist offenbar ein Werk des britischen Street-Art-Künstlers Banksy. Die Statue auf dem Mittelstreifen der Hauptstraße Pall Mall zeigt einen marschierenden Mann, der eine Flagge in der Hand hält.
Net wäit vum Buckingham Palace
Nei Banksy-Statu zu London opgedaucht
Konsequenze vum Iran-Krich
De Präis fir de Barrel Brent ass um Donneschdeg mat Momenter op iwwer 125 Dollar geklommen
Global Sumud Flotilla 2026
Israeelesch Marinn interceptéiert 21 Booter, Lëtzebuerger Resident u Bord
Krich am Iran
USA hätte bis ewell 25 Milliarden US-Dollar ausginn - Trump reagéiert op Kritik aus Däitschland
Den Donald Trump an de Wladimir Putin bei hirem Meeting an Alaska.
Kreml deelt mat
Trump a Putin schwätze per Telefon iwwer Iran-Krich
