Déi 2 Beluga-Walen "Little Grey" an "Little White" goufen zejoert mat Hëllef vun Cargolux an Island bruecht.

De Projet, deen zanter Fréijoer 2019 um Lafen ass, kënnt an eng nei Phas. D'Beluga-Wale sinn elo an Island an hirem natierleche Reservoir placéiert ginn.

Little Grey and Little White have completed the last step of their epic adventure. They have been moved to their care pools in Klettsvik Bay where they will acclimate to their new, natural environment. Cargolux is proud of having played an important role in this epic journey! https://t.co/DFq99SO99J — Cargolux Airlines (@Cargolux_Intl) August 10, 2020

Et ass déi zweet lescht Etapp vun hirer laanger Rees. D'Wale goufe mat 2-3 Joren a Russland gefaangen a sinn dunn zu Shanghai an een Aquarium komm. Déi 2 weiblech Wale sinn e Freideg an engem Reservoir vun der Klettsvik-Bucht op Island placéiert ginn, sou d'Déiereschutzorganisatioun SeaLifeTrust. Si sinn aktuell nach an engem ofgesécherte Fleeg-Beräich vum Reservoir, bis si sech dru gewinnt hunn.

Déi zwee 900-Kilo schwéier Déiere goufen am Juni 2019 op Island bruecht, wou se un hiert zukünftegt Liewen an engem spezialiséierte "Quarantän-Pool" akklimatiséiert goufen. Si missten ënnert anerem Fett ubauen an trainéieren, d'Loft méi laang unzehalen. Bis elo hate si zanter 2011 kee Mierwaasser méi geschmaacht.

It won't be long until Little White and Little Grey will have a whole new playground, which means lots of underwater fun to be had! pic.twitter.com/gEqX6wNRvc — Beluga Whale Sanctuary (@BelugaSanctuary) August 3, 2020

Elo bräichten déi 2 eng kuerz Zäit bis se kéinten aus dem Fleeg-Beräich raus an d'Schutzgebitt vun der Klettsvik-Bucht, déi mat Netzer ofgespaart ass, fir do déi nei Ëmgéigend ganz entdecken ze kënnen. D'Schutzgebitt verleeft iwwert eng Fläch vun 32.000 Quadratmeter. Am fräien Ozean kéinten d'Déieren net iwwerliewen. D'Bucht an der Géigend vun Heimaey, südlech vun der Haaptinsel vun Island, kéint an Zukunft als éischten offizielle Reservoir fir Beluga-Walen gëllen. "Little Grey" an "Little White" kéinte soumat als Modell genotzt ginn, fir déi aner 300 Beluga-Walen, déi op der Welt nach net am Fräie liewen, sou den Andy Bool, Chef vu SeaLifeTrust.

© AFP

E Beispill, wéi et net funktionéiert, ass den Orca Keiko, deen am Film vun 1998 "Free Willy" bekannt ginn ass, an deen no sengem Liewen an engem Fräizäitpark an nom Film an der Klettsvik-Bucht fräigelooss ginn ass - ouni akklimatiséiert ze ginn an a fräiem Ozean ouni Ofspärung fräigelooss gouf. Hien ass mat sengem Liewen am Ozean net eens ginn a war annerhalleft Joer drop an engem norweegesche Fjord gestuerwen.