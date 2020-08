Fir den onofhängege Gewerkschaftsbond kënnt just e plan de maintien dans l'emploi a Fro, e Sozialplang misst onbedéngt evitéiert ginn.

Bei Guardian Luxguard riskéiert bal d'Hallschent vun de 453 Mataarbechter op de Sitten Diddeleng a Käerjeng hir Plaz ze verléieren. Den amerikanesche Glasproduzent hat jo am Juni decidéiert, net méi an en neien Uewen zu Diddeleng z'investéieren an déi zwee Standuerter ze fusionéieren. Nodeems déi Fusioun ofgeschloss ass, stinn elo 201 Aarbechtsplazen um Spill.

D'Personaldelegatioune goufen e Mëttwoch driwwer informéiert, datt d'Direktioun d'Verhandlunge fir e Plan de maintien dans l'emploi ufänken an eventuell scho vum 2. September un iwwert e Sozialplang verhandele wëll. Dat wier de Gewerkschaften d'Messer op d'Broscht gesat, seet den Alain Rolling vum OGBL.

Den Alain Rolling vum OGBL (1)

"Mir fäerten och, datt de Plan de maintien just als Virwand geholl gëtt, fir déi eng oder Plaz ze retten an dann duerno kënnt et awer zu engem knallhaarde Sozialplang, wou vill Leit wäerten hir Aarbecht verléieren. Lo gëtt da mol d'Hallschent vun de Salariéeën ofgebaut an déi aner Hallschent gëtt zerquëtscht wéi eng Zitroun. De Maximum gëtt erausgeholl. An dann d'nächst Joer wäerte mer dann och gesot kréien, mir wäerten net méi a Käerjeng investéieren an da wäert do de Rescht vun den Aarbechtsplazen ofgebaut ginn."

Déi Angscht kënnt virun allem dohier, datt Guardian sech ewell nach net dozou engagéiert huet, fir weider an de Site Bascharage ze investéieren, wann den Uewen do d'nächst Joer un d'Liewensenn kënnt. Och géif ee mat 200 Mataarbechter um absolutte Minimum funktionéieren.

Dëse Flyer gouf Ufank August am Rondpoint zu Käerjeng un d'Personal vu Guardian ausgedeelt. / © RTL Mobile Reporter

Enttäuscht seet sech den OGBL och vun der Politik, déi misst endlech Faarf bekennen. Ëmmerhi kéint d'Regierung jo awer Drock maachen op den internationale Betrib, fënnt den Alain Rolling.

Den Alain Rolling vum OGBL (2)

"Mir schwätzen hei vun enger Guardian. Dat ass awer ee ganz grousse Betrib zu Lëtzebuerg historesch gesinn. Säit den 1980er Joren hei zu Lëtzebuerg implantéiert. An elo schwätze mer vun 200 Leit, déi sollen op d'Strooss gesat ginn. An do kommen da keng Bekenntnisser vun der Politik. Sief et vum Här Kersch. Sief et vum Här Fayot. Sief et vun der Regierung allgemeng. An dat bedauere mir immens a mir fillen eis do eleng an am Stach gelooss, well mir vun engem Globalplayer wéi Guardian Industries d'Messer op d'Broscht gesat kréien."

De 24. August huet den onofhängege Gewerkschaftsbond e Rendez-vous beim Wirtschaftsminister. En Datum fir e Gespréich mam Aarbechtsminister gëtt et nach net.

PDF: Pressecommuniqué vum OGBL