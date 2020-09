Dat mellt de Quotidien. D'Angscht virun engem haarde Sozialplang bei de Salariéë bleift awer, sou ginn d'Gewerkschaften zitéiert.

Dëst, well et den Ament nach net kloer ass, wéi vill vun de gutt 200 Salariéen, déi méiglecherweis vun engem Sozialplang concernéiert sinn, vun deem "plan de maintien de l'emploi" kënne profitéieren.

Den amerikanesche Glasproduzent hat jo am Juni decidéiert, net méi an en neien Uewen zu Diddeleng z'investéieren an déi zwee Standuerter ze fusionéieren. Nodeems déi Fusioun ofgeschloss ass, stinn elo 201 Aarbechtsplaze vun am ganzen 453 um Spill.

Guardian huet sech nach net dozou engagéiert, fir weider an de Site Käerjeng ze investéieren, wann den Uewen do d'nächst Joer un d'Liewensenn kënnt.

